icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un manifestante de los “chalecos amarillos” sostiene un cartel frente a la estatua de Marianne en la Plaza de la República, en París. (Foto: Tom Lartige Catillon/Getty Images)
Un manifestante de los “chalecos amarillos” sostiene un cartel frente a la estatua de Marianne en la Plaza de la República, en París. (Foto: Tom Lartige Catillon/Getty Images)
/ Tom Lartige Catillon
Por Alonso Cueto

Una de las frases más actuales respecto al mundo moderno aparece en el poema de W.B. YeatsLa segunda venida” (escrito en 1919). Refiriéndose a los turbulentos tiempos posteriores a la Gran Guerra, Yeats afirma: “Las cosas se desmoronan; el centro no puede sostenerse”. El futuro de Europa estaba en suspenso. La vida personal de Yeats también había sufrido un golpe. Víctima de la epidemia de la gripe española y embarazada, su esposa George había estado cerca de morir. La idea de estabilidad en su vida y en su continente se encontraba lejos de esas líneas.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?