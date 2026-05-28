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La transformación de los pagos en el e-commerce peruano

“El futuro del e-commerce no solo estará definido por lo que compramos, sino por quién realiza la compra”.

    Jorge Valdivia
    Por

    Gerente Central de Izipay

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    "La verdadera pregunta no es si la tecnología nos llevará allí, sino si lo construido hasta hoy alcanzará para sostener un escenario en el que el comprador, a veces, ni siquiera sea humano". Ilustración: Giovanni Tazza
    "La verdadera pregunta no es si la tecnología nos llevará allí, sino si lo construido hasta hoy alcanzará para sostener un escenario en el que el comprador, a veces, ni siquiera sea humano". Ilustración: Giovanni Tazza

    Es innegable que el e-commerce cada vez se consolida más en el Perú. Sin embargo, más allá del crecimiento en ventas o el número de usuarios, un factor importante que impulsa esta transformación es cómo pagamos. La velocidad, la simplicidad y la confianza son algunas de las características indispensables para este cambio.

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