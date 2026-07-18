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1926: Campeonato Sudamericano de Atletismo

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Tal como lo anunciamos, siguieron desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas de ellas con los mismos resultados que el primer día. Siguen destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo mientras que los chilenos lo hacen en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán ya alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han conseguido clasificarse en ninguna prueba de las que han intervenido dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.