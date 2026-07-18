1926: Campeonato Sudamericano de Atletismo

Tal como lo anunciamos, siguieron desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas de ellas con los mismos resultados que el primer día. Siguen destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo mientras que los chilenos lo hacen en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán ya alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han conseguido clasificarse en ninguna prueba de las que han intervenido dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.

Tal como lo anunciamos, siguieron desarrollándose en Montevideo las pruebas del Campeonato Sudamericano de Atletismo y nuestros atletas intervinieron en algunas de ellas con los mismos resultados que el primer día. Siguen destacándose los argentinos en las carreras de velocidad y medio fondo mientras que los chilenos lo hacen en las de fondo. La lucha ha quedado entablada entre chilenos y argentinos, pues los uruguayos no podrán ya alcanzarlos y los peruanos, novicios en estas lides, no han conseguido clasificarse en ninguna prueba de las que han intervenido dejándose reconocer que en un no lejano día serán serios competidores.