El running ha ganado espacio en Perú durante los últimos años, impulsado por el interés de miles de personas en mejorar su salud, participar en maratones y encontrar actividades deportivas que también funcionen como espacios de socialización. En este contexto, han surgido nuevas comunidades que buscan diferenciarse no solo por el rendimiento deportivo, sino también por la experiencia que ofrecen a sus integrantes.

Ese es el caso de Braves Running, iniciativa fundada y liderada por Bayron Calderón, entrenador certificado y head coach de la comunidad. Lo que comenzó hace dos años con apenas cuatro corredores, hoy reúne a más de 230 personas entre Lima, provincias y peruanos que entrenan desde el extranjero de manera híbrida. “Nosotros buscamos ser una comunidad de running que prepare personas, pero que también acompañe sus procesos”, explica Calderón.

Actualmente, Braves Running opera en distritos como Miraflores, Barranco y San Borja, mientras proyecta ampliar horarios hacia zonas como Jesús María, Lince y Campo de Marte. La comunidad también reúne perfiles diversos: desde jóvenes universitarios hasta adultos mayores, promoviendo un entorno seguro para mujeres y personas de la comunidad LGBT dentro del deporte.

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Tecnología aplicada al entrenamiento deportivo

Uno de los diferenciales de Braves Running es el uso de herramientas tecnológicas para personalizar los entrenamientos. El equipo trabaja con la plataforma internacional Training Peaks, utilizada por entrenadores de distintas disciplinas para monitorear el rendimiento físico y el progreso de los corredores.

A través de esta plataforma, Bayron Calderón y su equipo pueden revisar métricas como ritmo cardíaco, horas de sueño, hidratación y cumplimiento de rutinas. Esta información les permite ajustar objetivos y construir estrategias individuales para carreras de larga distancia. “Tratamos de hacerlo lo más profesional posible para que las personas realmente se sientan atletas”, señala el entrenador.

Además, la comunidad trabaja con centros especializados en nutrición y evaluaciones deportivas para complementar la preparación física de sus corredores. El modelo también incluye sesiones de planificación personalizadas antes de competencias importantes como la Maratón de Lima, así como un sistema de pacers y asistentes que organizan grupos de entrenamiento por ritmos y velocidades.

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Expansión de marca y nuevos espacios para corredores

Más allá del entrenamiento deportivo, Braves Running viene desarrollando nuevas líneas de negocio vinculadas al estilo de vida runner. En 2025 lanzaron Braves Coffee, una línea de café de especialidad proveniente de Villa Rica, con la idea de crear un espacio de encuentro para corredores y aficionados al deporte.

La comunidad también proyecta desarrollar un “Braves Center”, un centro de entrenamiento que integre running, movilidad, fuerza y recuperación física en un mismo espacio. Según Calderón, la meta es que los corredores encuentren en la marca una propuesta más completa y especializada.

Otro aspecto importante en el crecimiento de la comunidad ha sido la alianza con Nike, marca con la que mantienen un contrato de sponsor desde hace casi dos años. Gracias a este acuerdo, Braves Running recibió apoyo para llevar a 23 integrantes al Maratón de Santiago en Chile. Para Bayron, el objetivo es continuar profesionalizando la experiencia del corredor amateur en Perú, sin perder el enfoque humano que caracteriza a la comunidad.