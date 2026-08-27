Hace poco más de doce años, cuando correr todavía no tenía el auge que hoy se vive en el país, Walter Takano identificó una necesidad que pocos veían: crear un espacio pensado para quienes encontraban en el deporte una forma de vida. Así nació Takano Store, una tienda especializada que empezó atendiendo exclusivamente a corredores y que, con el tiempo, amplió su propuesta para acompañar también a triatletas, nadadores y ciclistas.

Sin embargo, el crecimiento de la empresa no se explica únicamente por la variedad de productos que ofrece. Para Walter, la diferencia siempre ha estado en las personas que hay detrás del mostrador. “Nosotros hacemos deporte, vivimos del deporte y vivimos para el deporte”, afirma. Esa filosofía ha permitido que cada recomendación nazca de la experiencia propia y no solo de una ficha técnica, construyendo una relación de confianza con quienes buscan mejorar su rendimiento o empezar una vida más activa.

LEE TAMBIÉN: Recuperarse también es entrenar: las terapias que ayudan a volver más fuerte y correr mejor

Cuando vender también significó acompañar

La pandemia representó uno de los momentos más difíciles para el negocio, pero también dejó una de sus enseñanzas más importantes. Poco antes de la emergencia sanitaria, la empresa había implementado su plataforma de ventas por internet. Con las restricciones de movilidad y sin servicios de reparto disponibles, el propio equipo preparaba los pedidos y los entregaba personalmente a cada cliente.

Aquellas entregas dejaron de ser simples despachos para convertirse en encuentros cargados de significado. Walter recuerda que cada compra representaba a alguien que había decidido cuidar su salud en medio de la incertidumbre. “Nosotros básicamente vendemos salud”, sostiene. Esa cercanía fortaleció el vínculo con la comunidad deportiva y, una vez superada la etapa más crítica de la pandemia, la empresa experimentó un crecimiento sostenido impulsado por una mayor conciencia sobre la importancia del ejercicio físico y el bienestar emocional.

LEE TAMBIÉN: Descubren por qué solo unos minutos de deporte intenso pueden mejorar la salud

La confianza como el mejor producto

En un mercado donde abundan las alternativas, Takano Store ha optado por mantener una regla sencilla: ningún producto llega a los clientes sin haber sido probado previamente por alguno de los integrantes del equipo. La experiencia personal se convierte así en un criterio de selección que busca ofrecer recomendaciones honestas y acordes con las necesidades de cada deportista. “Lo principal que vendemos es credibilidad”, resume Walter.

Mirando hacia adelante, la empresa prepara la apertura de un nuevo local en Miraflores, un crecimiento que responde a una necesidad identificada en esa zona y que busca mantenerse fiel al espíritu con el que comenzó el proyecto. Más que multiplicar tiendas, Walter prefiere preservar aquello que considera esencial: una empresa cercana, construida alrededor de la pasión por el deporte y convencida de que una vida más activa también puede transformar la manera en que las personas se relacionan consigo mismas y con los demás.