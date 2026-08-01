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Resumen

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En el ‘trail running’, las distancias varían ampliamente, desde los 5 km hasta los 300 km. A estas últimas carreras se les denomina ‘ultra trail’.
En el ‘trail running’, las distancias varían ampliamente, desde los 5 km hasta los 300 km. A estas últimas carreras se les denomina ‘ultra trail’.
/ William Aguilar Villacorta
Por Diego Ballón

Cada corredor tiene un lugar favorito para entrenar. Algunos buscan una ruta rápida para mejorar sus tiempos; otros prefieren desconectarse mientras recorren caminos rodeados de naturaleza. En un país tan diverso como el Perú, ambas posibilidades pueden encontrarse en un mismo recorrido.