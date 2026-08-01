Cada corredor tiene un lugar favorito para entrenar. Algunos buscan una ruta rápida para mejorar sus tiempos; otros prefieren desconectarse mientras recorren caminos rodeados de naturaleza. En un país tan diverso como el Perú, ambas posibilidades pueden encontrarse en un mismo recorrido.

Desde los acantilados de Lima hasta los caminos ancestrales del Valle Sagrado, pasando por montañas que superan los 4.000 metros y reservas naturales frente al océano Pacífico, existen escenarios que convierten cada kilómetro en parte del viaje.

Esta es una selección de cinco rutas que destacan por su belleza paisajística, su historia y por albergar competencias que forman parte del calendario de corredores nacionales e internacionales.

1. Costa Verde (Lima)

La Costa Verde se ha convertido en el gran punto de encuentro para los corredores limeños. Su circuito, que une distritos como Chorrillos, Barranco, Miraflores, San Isidro, Magdalena y San Miguel, permite completar recorridos de más de 20 kilómetros prácticamente sin interrupciones, siempre acompañado por la vista del océano Pacífico y los acantilados de la capital.

Al encontrarse prácticamente a nivel del mar, ofrece condiciones ideales para entrenamientos de velocidad, fondos largos y preparación para maratones. Además, su infraestructura la ha convertido en escenario habitual de algunas de las competencias más representativas de Lima, desde carreras de ruta hasta pruebas de triatlón e Ironman, consolidándose como uno de los espacios deportivos más importantes del país.

Quienes visitan la ciudad también pueden complementar la experiencia con los malecones de Miraflores y Barranco, la gastronomía limeña y diversos circuitos turísticos frente al mar.

2. Valle Sagrado de los Incas (Cusco)

Correr en el Valle Sagrado significa hacerlo rodeado de historia. Las rutas entre Pisac, Urubamba, Maras, Moray y Ollantaytambo atraviesan paisajes agrícolas heredados de la época inca y se desarrollan entre los 2.800 y 3.400 metros sobre el nivel del mar, una altitud que exige un proceso de adaptación, pero que también convierte a la zona en un destino habitual para entrenamientos en altura.

La región alberga además la reconocida Inca Trail Marathon, una de las maratones más exigentes del planeta, cuyo recorrido sigue parte del histórico Camino Inca hasta las inmediaciones de Machu Picchu. La combinación entre patrimonio arqueológico, montaña y exigencia física ha convertido esta prueba en un referente del turismo deportivo internacional.

Fuera de la competencia, el corredor puede completar el viaje visitando Machu Picchu, las salineras de Maras, Moray y los tradicionales pueblos del Valle Sagrado.

3. Reserva Nacional de Paracas (Ica)

(Foto: ANDINA / Editora Perú)

Son pocos los lugares donde un corredor puede pasar, en cuestión de minutos, del desierto al océano. En la Reserva Nacional de Paracas, ubicada prácticamente al nivel del mar, las rutas atraviesan playas, dunas, acantilados y formaciones rocosas que ofrecen uno de los paisajes más singulares de la costa peruana.

Las condiciones del terreno y el constante viento convierten cada entrenamiento en un reto diferente. No por casualidad, el lugar forma parte del calendario del Peru Trail Series, uno de los principales circuitos de trail running del país.

La experiencia puede complementarse con visitas a las Islas Ballestas, la observación de fauna marina y los recorridos por uno de los ecosistemas desérticos mejor conservados del Perú.

4. Arequipa y el volcán Misti

(Foto: Mistiskyrace)

La ciudad de Arequipa, ubicada a 2.335 metros sobre el nivel del mar, ofrece un escenario privilegiado para correr con el imponente volcán Misti como telón de fondo. Muchos atletas alternan recorridos urbanos con entrenamientos en los caminos que conducen hacia sus faldas, aprovechando la combinación entre altura y desnivel.

La región es sede del Misti SkyRace, considerada la carrera de skyrunning más alta del mundo, un desafío que lleva a los participantes hasta la cumbre del volcán Misti, situada a 5.825 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndola en una de las competencias más extremas del calendario internacional de montaña.

Más allá del deporte, Arequipa ofrece un importante patrimonio histórico, gastronómico y cultural, además de excursiones al Valle del Colca.

5. Huaraz y la Cordillera Blanca

(Foto: Municipalidad Distrital de Independencia)

Ubicada a 3.052 metros sobre el nivel del mar, Huaraz es considerada la capital peruana del montañismo y uno de los destinos favoritos para los amantes del trail running. Desde la ciudad parten rutas hacia la Cordillera Blanca y la Cordillera Huayhuash, donde numerosos recorridos superan los 4.800 e incluso los 5.000 metros de altitud, ofreciendo algunos de los paisajes más espectaculares de Sudamérica, entre lagunas glaciares, bosques de quenuales y montañas que sobrepasan los 6.000 metros.

La combinación de altura, desnivel y naturaleza ha posicionado a Huaraz como un punto de preparación para corredores de alto rendimiento, razón por la que atletas nacionales e internacionales eligen sus rutas para afinar su puesta a punto antes de grandes desafíos.

En los últimos años, Áncash también se ha consolidado como un referente del turismo deportivo gracias a la Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB), una de las competencias de montaña más importantes del país. En 2026, la prueba alcanzó un nuevo hito al convertirse oficialmente en licenciataria de la Marca Perú, reconocimiento otorgado por PROMPERÚ por su contribución a la promoción internacional de los paisajes de Áncash y del deporte de montaña. La distinción consolida a la UTCB como uno de los principales embajadores del turismo deportivo y de aventura del país.