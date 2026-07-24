Con la presencia de autoridades, representantes del sector privado, atletas de alto rendimiento y organizaciones sociales, se presentó oficialmente la 117.ª KIA Media Maratón de Lima & 10K by NIKE, organizada por Peru Runners, la media maratón más antigua del mundo, que se disputará el próximo 23 de agosto.

Alejandra Rodríguez Larraín, directora de la carrera y gerente general de Peru Runners, presentó los principales hitos de esta nueva edición, que se desarrollará bajo el concepto “Alma, Corazón y Calle” y el mensaje “El Perú corre aquí”, una invitación a reconocer que esta competencia refleja la identidad de una ciudad que vive el deporte en sus calles.

La presentación también marcó un momento importante para la organización con la renovación de KIA como naming partner de la competencia, reafirmando una alianza estratégica que ha acompañado el crecimiento del evento en los últimos años. Asimismo, se anunció el esperado regreso de NIKE como sponsor oficial, una marca estrechamente ligada a la historia de la Media Maratón de Lima.

Uno de los anuncios más importantes de la jornada estuvo a cargo de la Federación Peruana de Atletismo. José Luis Page, jefe de la Unidad Técnica, confirmó que la Media Maratón de Lima volverá a ser el Campeonato Nacional de Media Maratón, además del principal evento clasificatorio para competencias internacionales en la distancia de 21 kilómetros.

La KIA Media Maratón de Lima & 10K by NIKE anuncia su 117ª edición: conoce todos los detalles de la carrera. (Foto: Perú Runners)

¿Qué premios tendrá la Media Maratón?

Peru Runners anunció además un premio extraordinario de US$ 10,000 para el atleta que establezca un nuevo récord nacional de media maratón, uno de los incentivos económicos más importantes otorgados en una competencia de esta disciplina en el país.

Otro de los ejes centrales del lanzamiento fue el impacto social de la competencia. Rodríguez Larraín presentó los avances del Charity Program, iniciativa inspirada en las principales maratones del mundo que permite a los corredores representar una causa social mientras participan en la carrera.

Para esta edición serán 23 organizaciones las que integrarán el Charity Program, entre ellas Fundación Peruana de Cáncer, MAGIA, FLAMA, Liga Contra el Cáncer, Teletón, WUF, Special Olympics Perú, Banco de Alimentos Perú, Fundación Peru Runners y otras instituciones que trabajan diariamente por mejorar la calidad de vida de miles de personas en el país.

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