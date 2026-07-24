La KIA Media Maratón de Lima & 10K by NIKE anuncia su 117ª edición: conoce todos los detalles de la carrera. (Foto: Perú Runners)
La KIA Media Maratón de Lima & 10K by NIKE anuncia su 117ª edición: conoce todos los detalles de la carrera. (Foto: Perú Runners)
Por Redacción EC

Con la presencia de autoridades, representantes del sector privado, atletas de alto rendimiento y organizaciones sociales, se presentó oficialmente la 117.ª KIA Media Maratón de Lima & 10K by NIKE, organizada por Peru Runners, la media maratón más antigua del mundo, que se disputará el próximo 23 de agosto.

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