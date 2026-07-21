Lima participará en la undécima edición de la carrera solidaria que se celebra simultáneamente en 22 países, donando alimento para familias en situación de vulnerabilidad.
Lima participará en la undécima edición de la carrera solidaria que se celebra simultáneamente en 22 países, donando alimento para familias en situación de vulnerabilidad.
Por Redacción EC

Correr en Lima sigue en alza y este 27 de septiembre la ciudad se suma a la Bimbo Global Race, una iniciativa solidaria en la que por cada inscripción la empresa donará 20 rebanadas de pan a Cáritas del Perú. Con cobertura en los 24 departamentos del Perú, Cáritas distribuirá el alimento a ollas comunes, hogares infantiles y familias en situación de pobreza, convirtiendo la carrera en una acción social de alcance nacional.

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