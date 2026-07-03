La New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026 tiene el concepto de que cada runner tenga su propio motivo. Por ello, invita a vivir una carrera donde lo más importante no solo sea el tiempo que marque el reloj, sino todo lo que descubras en el recorrido.

La fecha elegida por la organización es este domingo 5 de julio, en un recorrido que iniciará y terminará en el distrito de San Isidro. Además, se confirmó la presencia de 3 mil corredores quienes alcanzaron uno de los tan ansiados cupos, en una venta sin precedentes.

¿Cuándo y dónde recoger el kit de competencia?

Todos los participantes de la carrera pueden acercarse a la puerta No 4 del Pentagonito (calle Bielovucic Cavalier) en el distrito de San Borja, los días viernes 3 y sábado 4 de julio entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m. (ambos días).

¿Qué incluye el kit de competencia?

Polo oficial de la competencia.

Dorsal oficial con el chip de cronometraje.

Artículos de hidratación.

Sorpresas y beneficios de los auspiciadores.

¿Cuál será la ruta de la competencia?

Los corredores saldrán desde el Parque Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de San Isidro, para continuar por Av. Canaval y Moreyra, Óvalo José Quiñónez, Av. San Borja Sur, Pentagonito, Av. San Borja Norte, Av. Parque Norte, República de Panamá, Canaval y Moreyra, y regresar al Parque Cáceres.

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