La carrera New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026 agotó todos sus cupos en tiempo récord. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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/ Julio Reaño
Por Redacción EC

La New Balance Lima 15K powered by El Comercio 2026 tiene el concepto de que cada runner tenga su propio motivo. Por ello, invita a vivir una carrera donde lo más importante no solo sea el tiempo que marque el reloj, sino todo lo que descubras en el recorrido.

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