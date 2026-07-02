00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La alimentación no solo influye en la energía para entrenar o competir: también impacta en la recuperación, en la adaptación al esfuerzo e incluso en la prevención de lesiones. (Foto: Freepik)
La alimentación no solo influye en la energía para entrenar o competir: también impacta en la recuperación, en la adaptación al esfuerzo e incluso en la prevención de lesiones. (Foto: Freepik)
Por Diego Ballón

Los kilómetros acumulados, los entrenamientos al amanecer y la disciplina no siempre garantizan una buena carrera. Muchos runners descubren que, pese a cumplir con su plan de preparación, el rendimiento no acompaña cuando más importa. En esos casos, la respuesta podría no estar en el entrenamiento, sino en un aspecto que suele pasar desapercibido: la alimentación.