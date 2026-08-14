Por Redacción EC

Trujillo se prepara para una nueva jornada deportiva con la Media Maratón de Trujillo SOL TV II edición, que contará con tres distancias: 5, 10 y 21 kilómetros. Una de las principales novedades será la incorporación de los 5 kilómetros, una distancia dirigida especialmente a quienes se están iniciando en el running. Con esta categoría, la organización busca ampliar la convocatoria y promover la participación de familias y nuevos corredores.

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