Trujillo se prepara para una nueva jornada deportiva con la Media Maratón de Trujillo SOL TV II edición, que contará con tres distancias: 5, 10 y 21 kilómetros. Una de las principales novedades será la incorporación de los 5 kilómetros, una distancia dirigida especialmente a quienes se están iniciando en el running. Con esta categoría, la organización busca ampliar la convocatoria y promover la participación de familias y nuevos corredores.

“Estamos incluyendo a corredores que recién están empezando. Yo creo que por ahí somos un poquito más inclusivos y estoy seguro de que más familias trujillanas van a participar”, explicó José Valderrama, coordinador general de la Media Maratón de Trujillo SOL TV.

La competencia forma parte del programa oficial del Festival Internacional de la Primavera, sumándose a las actividades que se desarrollarán durante septiembre en Trujillo. De esta manera, la jornada deportiva busca convertirse también en una celebración para corredores, familias y visitantes que lleguen a la ciudad para participar de esta tradicional festividad.

“La idea es que este evento también sea una fiesta de la primavera. Atletas de diferentes partes del país van a visitarnos para vivir este gran evento”, señaló Valderrama.

La primera edición, realizada en febrero, convocó a cientos de corredores y recibió una valoración positiva por su nivel de organización. Para esta nueva jornada, la organización busca mantener y elevar los estándares alcanzados.

“Nos propusimos desde un inicio tener un nivel de lo más top que se pueda ver en el país y lo logramos”, destacó Omar Rojas, coordinador ejecutivo de la competencia.

En el aspecto técnico, la competencia contará con cronometraje electrónico mediante un chip incorporado en el dorsal, lo que permitirá agilizar el registro de los tiempos y la publicación de resultados. Los participantes podrán consultar sus marcas en línea a través de www.maratondetrujillo.com , donde podrán visualizar sus resultados una vez que crucen la línea de meta.

Media Maratón de Trujillo Sol TV

La organización también ha previsto siete puntos de hidratación para los 21 kilómetros, cuatro para los 10 kilómetros y dos para la distancia de 5 kilómetros, como parte de las medidas previstas para acompañar a los participantes durante la competencia.

La jornada ofrecerá más de S/24 mil en premios económicos, además del reconocimiento al Mejor Liberteño, otorgado por SOL TV. Los detalles de las categorías y la distribución de los premios serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de la competencia.

Las inscripciones se encuentran actualmente en la tercera etapa, que continuará hasta finales de agosto. Desde el 1 de septiembre se iniciará la etapa final, que tendrá una duración aproximada de diez días antes del cierre de registros.

Media Maratón de Trujillo Sol TV

Como parte de las actividades previas, el 19 de septiembre se realizará la Expo Media Maratón, donde los participantes podrán recoger sus kits y conocer las propuestas de las marcas y organizaciones participantes.

Con esta segunda edición, la Media Maratón de Trujillo SOL TV busca consolidarse como una competencia de referencia en el norte del país y fortalecer a Trujillo como escenario de encuentros deportivos que promuevan la actividad física y la participación ciudadana.

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