El glutatión, conocido como el “antioxidante maestro”, es una molécula esencial para la salud humana, desempeñando un papel clave en la protección del cuerpo contra el daño oxidativo, la detoxificación de toxinas, la producción de energía y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Aunque ha sido estudiado durante más de un siglo, solo en los últimos años ha comenzado a recibir la atención que merece, con un creciente interés tanto en la comunidad científica como en el público general. La importancia del glutatión no puede subestimarse, ya que su deficiencia está vinculada a una amplia gama de enfermedades, desde trastornos neurodegenerativos hasta el cáncer.

Para profundizar en este tema, El Comercio conversó con el Dr. Jimmy Gutman, un destacado experto en salud inmunitaria y presidente del Comité Científico Asesor de Immunotec. Con una vasta experiencia en la investigación y aplicación clínica del glutatión, el Dr. Gutman nos guía a través de los múltiples beneficios de esta molécula, desmitificando conceptos erróneos y ofreciendo valiosa información sobre cómo podemos mantener niveles óptimos de glutatión en nuestro cuerpo para mejorar nuestra salud y longevidad. Advierte además, que no existe evidencia médica que respalde la efectividad de los suplementos de glutatión. El camino correcto es aumentar la cisteína, aminoácido componente del glutatión.

¿Qué es el glutatión y para qué sirve?

–¿Por qué es el glutatión tan importante para nuestros cuerpos?

El glutatión es un importante antioxidante que desempeña docenas de funciones en nuestro cuerpo, pero si recuerdas cuatro categorías principales, recordarás el 90% de lo que hace el glutatión. Esas cuatro categorías se pueden resumir en la palabra “IDEA”: I para el sistema Inmunológico, D para Detoxificación, E para Energía, y A para Antioxidación.

–¿Cómo el glutatión ayuda al sistema inmunológico?

Las personas con bajos niveles de glutatión están, por definición, inmunocomprometidas. Por ejemplo, los pacientes con SIDA tienen una deficiencia severa de glutatión. Cuando estamos en medio de una infección, ya sea viral, bacteriana o fúngica, dependemos de un suministro constante de glutatión. Esto se debe a que los glóbulos blancos de la sangre, que son los soldados de primera línea del sistema inmunológico, necesitan glutatión para multiplicarse. Si no hay suficiente glutatión, la capacidad de estas células para multiplicarse se ve limitada o incluso se detiene, lo que compromete nuestra respuesta inmunológica.

–¿Cuál es el papel del glutatión en la detoxificación?

El glutatión es esencial para la eliminación de miles de sustancias tóxicas, desde el humo del cigarrillo hasta los metales pesados. Sin glutatión, no podríamos desintoxicarnos adecuadamente de nuestro entorno. Le digo a la gente que, después del agua, no hay otra sustancia más importante para la detoxificación en nuestro cuerpo que el glutatión.

–¿Cómo afecta el glutatión a nuestros niveles de energía?

En nuestras células, tenemos unas estructuras llamadas mitocondrias que actúan como pequeñas baterías, proporcionando energía a las células. Las mitocondrias consumen una gran cantidad de oxígeno, lo que genera un gran estrés oxidativo. Sin un suministro constante de glutatión, las mitocondrias se “quemarían” por el estrés oxidativo, afectando gravemente nuestros niveles de energía. Esto es especialmente importante en los atletas.

–Mencionó que el glutatión también es un antioxidante. ¿Por qué se le llama el “antioxidante maestro”?

Porque es fundamental para el funcionamiento de todos los demás antioxidantes en el cuerpo. Existen más de 4.000 antioxidantes diferentes conocidos, como la vitamina C, la vitamina E, y el ácido lipoico. Sin embargo, lo que distingue al glutatión es que todos estos antioxidantes dependen del él para poder reciclarse y seguir siendo efectivos.

Por ejemplo, cuando la vitamina C neutraliza un radical libre, se oxida y pierde su capacidad antioxidante. En este estado, la vitamina C necesita encontrar una molécula de glutatión a la cual transferir el radical libre que capturó. El glutatión acepta este radical, permitiendo que la vitamina C se recicle y vuelva a su estado activo, lista para seguir neutralizando más radicales libres.

Además, el glutatión no solo actúa como un antioxidante directo, neutralizando radicales libres por sí mismo, sino que también regenera otros antioxidantes y repara las células dañadas por el estrés oxidativo. Esta capacidad única de mantener y potenciar la función de otros antioxidantes es lo que le otorga el título de “antioxidante maestro”.

¿Cómo el cuerpo produce glutatión?

–¿Cómo produce nuestro cuerpo el glutatión?

El glutatión se produce a partir de tres aminoácidos: glicina, glutamato y cisteína. De estos, la cisteína es la más difícil de obtener en nuestra dieta, y solo en su forma “unida” puede ser eficazmente utilizada por nuestras células para producir glutatión. Mucha gente cree que puede aumentar sus niveles de glutatión simplemente tomando suplementos de glutatión, pero esto no es efectivo. El glutatión debe ser producido internamente por las células utilizando sus precursores.

–¿Qué síntomas puede experimentar una persona con bajos niveles de glutatión?

Hay muchos síntomas asociados con la deficiencia de glutatión, como baja energía, mayor susceptibilidad a infecciones, y una mayor sensibilidad a toxinas ambientales. Además, muchas enfermedades crónicas y degenerativas, como el cáncer, la diabetes y el envejecimiento, están relacionadas con la deficiencia de glutatión.

Los suplementos que proporcionan precursores del glutatión, como la cisteína, pueden ayudar a aumentar los niveles de glutatión, especialmente en personas mayores o aquellas con condiciones de salud que agotan este antioxidante.

–¿Cómo afecta la edad a los niveles de glutatión?

A medida que envejecemos, perdemos glutatión, aproximadamente un 10% por década. Sin embargo, si miras a personas que viven hasta los 100 años, encontrarás que tienen buenos niveles de glutatión. Esto es porque han podido mantener niveles adecuados de glutatión, lo que les ha permitido vivir más tiempo y superar a sus contemporáneos.

–¿Qué estilo de vida recomienda para mantener buenos niveles de glutatión?

En primer lugar, la dieta juega un papel crucial. Es importante consumir alimentos ricos en precursores de glutatión, especialmente aquellos que contengan cisteína, un aminoácido esencial para la producción de glutatión en el cuerpo. Entre los alimentos recomendados se encuentran las verduras crucíferas como el brócoli, la col rizada y las coles de Bruselas. También es beneficioso incluir alimentos como el ajo, la cebolla y los huevos.

Además de la dieta, el ejercicio regular es clave. La actividad física moderada, como caminar, nadar o practicar yoga, puede aumentar la producción de glutatión en el cuerpo. El ejercicio también ayuda a reducir el estrés oxidativo, que de otro modo agotaría las reservas de glutatión.

Dormir bien es otro factor importante. El cuerpo realiza muchos de sus procesos de reparación y regeneración mientras dormimos, y esto incluye la producción de glutatión. Asegurarse de dormir entre 7 y 9 horas por noche ayuda a mantener los niveles de glutatión en su punto óptimo.

Es igualmente crucial evitar hábitos nocivos como el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol, ambos de los cuales pueden agotar rápidamente los niveles de glutatión en el cuerpo. El tabaco y el alcohol generan un alto nivel de radicales libres que el cuerpo necesita neutralizar, lo que puede llevar a un consumo excesivo de glutatión y, por lo tanto, a una deficiencia. Además, reducir el estrés es fundamental, ya que el estrés crónico puede aumentar los niveles de cortisol en el cuerpo, lo que a su vez agota el glutatión. Prácticas como la meditación, la respiración profunda, y el mindfulness pueden ser muy útiles para mantener el estrés bajo control.

Por último, aunque es posible obtener glutatión de ciertos alimentos, en algunos casos, puede ser beneficioso considerar la suplementación. Los suplementos que proporcionan precursores del glutatión, como la cisteína, pueden ayudar a aumentar los niveles de glutatión, especialmente en personas mayores o aquellas con condiciones de salud que agotan este antioxidante.

El glutatión y su relación con las enfermedades

–¿Cómo afectan los bajos niveles de glutatión en las personas con diabetes?

La diabetes es una condición que conlleva dos grandes riesgos principales para los pacientes. El primero es que están inmunocomprometidos, lo que significa que son mucho más propensos a infecciones, como las infecciones en los pies y las infecciones del tracto urinario. Si puedes mejorar su sistema inmunológico aumentando los niveles de glutatión, tendrán una mejor capacidad para enfrentar estas infecciones y complicaciones.

El segundo riesgo principal es su sistema cardiovascular. Los diabéticos tienen un riesgo mucho mayor de sufrir un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Esto ocurre porque tienen niveles elevados de estrés oxidativo, lo que provoca que las grasas que circulan en su sangre, como el colesterol, se oxiden y se vuelvan pegajosas. Esto lleva a la formación de placas en las arterias, lo que finalmente puede causar la obstrucción de estas y resultar en un ataque al corazón, un derrame cerebral, o insuficiencia renal. El glutatión juega un papel crucial en prevenir la oxidación de estas grasas, lo que ayuda a reducir la formación de placas y, por lo tanto, protege contra las complicaciones cardiovasculares.

Aunque el glutatión no va a controlar los niveles de azúcar en sangre directamente, puede prevenir muchas de las complicaciones graves de la diabetes al proteger el sistema cardiovascular y mejorar la respuesta inmunológica. Así que, al aumentar los niveles de glutatión, no solo se ayuda a los diabéticos a mantenerse más saludables, sino que también se puede prevenir que desarrollen complicaciones graves en el futuro.

En el tratamiento del cáncer, se ha descubierto que el glutatión puede mejorar la eficacia de las terapias como la quimioterapia y la radioterapia. En estudios con pacientes de cáncer de pulmón en etapas avanzadas, quienes recibieron suplementos de glutatión no solo mantuvieron o ganaron peso, sino que también tuvieron una mejor calidad de vida.

–¿El glutatión puede ayudar a prevenir o tratar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer?

En la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, Parkinson y la enfermedad de Lou Gehrig (ALS), se encuentran niveles extremadamente bajos de glutatión en el cerebro de los afectados. Por ejemplo, en el caso de Parkinson, algunas personas tienen menos del 5% de los niveles normales de glutatión en sus cerebros. Esto es crítico porque el glutatión ayuda a prevenir el estrés oxidativo, que es uno de los principales factores que contribuyen al daño cerebral en estas enfermedades.

Al aumentar los niveles de glutatión, se puede prevenir o incluso revertir parte del daño causado por el estrés oxidativo en el cerebro. De hecho, hay muchos estudios que muestran mejoras en el estado mental de pacientes con Alzheimer y Parkinson al aumentar sus niveles de glutatión. En nuestras investigaciones clínicas, hemos visto que al elevar los niveles de glutatión, algunos pacientes experimentan mejoras en su estado cognitivo y funcional.

–¿Cómo puede el glutatión ayudar en el tratamiento del cáncer?

El glutatión juega un papel crucial en varios niveles cuando se trata de prevenir y tratar el cáncer. Primero, el glutatión detoxifica muchas toxinas, incluyendo carcinógenos, lo que ayuda a reducir el riesgo de desarrollar cáncer. Segundo, protege el ADN de daños oxidativos, lo que es fundamental porque estos daños pueden llevar a mutaciones que resultan en cáncer. Tercero, el glutatión está involucrado en la reparación del ADN, ayudando a corregir cualquier daño que ocurra.

Además, en el tratamiento del cáncer, hemos descubierto que el glutatión puede mejorar la eficacia de las terapias como la quimioterapia y la radioterapia. Por ejemplo, en estudios con pacientes de cáncer de pulmón en etapas avanzadas, hemos visto que aquellos que recibieron suplementos de glutatión no solo mantuvieron o ganaron peso, sino que también tuvieron una mejor calidad de vida. Se sintieron menos deprimidos y ansiosos, tuvieron más apetito y fueron dados de alta del hospital antes que aquellos que no recibieron el suplemento.

También es importante destacar que el glutatión ayuda a proteger las células normales del daño que puede causar la quimioterapia, lo que permite que el tratamiento sea más tolerable. En un estudio específico, un año después de comenzar la suplementación, el 80% de los pacientes que recibieron glutatión seguían vivos, en comparación con solo el 50% de aquellos que no lo recibieron. Esto muestra un impacto significativo en la supervivencia y en la calidad de vida.

¿Cómo aumentar el glutatión en el cuerpo?

–¿Cómo se puede aumentar eficazmente el glutatión en el cuerpo?

La manera más efectiva de aumentar el glutatión en el cuerpo no es consumiendo glutatión directamente, sino proporcionando a las células los precursores necesarios para que lo produzcan. El precursor más difícil de obtener en la dieta es la cisteína, y debe estar en una forma específica llamada cisteína unida para ser utilizada eficazmente por las células. En Immunotec, desarrollamos un producto llamado Immunocal, que es una fuente rica en cisteína unida. Otros productos pueden contener cisteína, pero muchos de ellos pierden su eficacia debido al procesamiento y pasteurización.

–¿Cuáles son las dosis recomendadas de este tipo de suplemento?

Para una persona joven y saludable, recomendaría una dosis de 10 gramos al día. Para atletas o personas con enfermedades específicas, recomendaría al menos 20 gramos al día. En estudios con pacientes gravemente enfermos, como aquellos con cáncer o SIDA, hemos utilizado hasta 30 o 40 gramos al día. Es importante señalar que no hay toxicidad en el uso de glutatión, pero después de alcanzar un nivel óptimo, tomar más no aumentará sus beneficios.