¿Tus amigos realmente están ahí para ti? ¿Sientes que solo se preocupan por sus propios intereses? ¿Te das cuenta de que no celebran tus logros con genuina alegría? Si alguna vez has cuestionado la reciprocidad y el apoyo en tus relaciones de amistad, no estás solo. Un reciente estudio realizado por la psicoterapeuta Antonella Galli, de la Clínica Ricardo Palma, reveló que el 83% de las 189 personas encuestadas en Lima Metropolitana, con edades entre 18 y 78 años, han tenido al menos una experiencia con una amistad tóxica o agobiante. Este hallazgo evidencia que no solo las relaciones amorosas pueden ser perjudiciales; las amistades también pueden volverse destructivas, afectando profundamente nuestra vida emocional y bienestar general.

“Decidí alejarme de mi amistad tóxica porque los conflictos seguían aumentando y me hacía sentir que, a pesar de que ponía de mi parte para solucionarlos, todo lo que hacía estaba mal. Fue una decisión difícil porque era mi mejor amiga, pero tuve que aceptar y comprender qué era lo mejor para mí. Después de hacerlo, sentí muchísima paz. De hecho, mi energía cambió muchísimo y las personas a mi alrededor se dieron cuenta de que me veía más liviana y feliz, con amistades más transparentes. Creo que es importante entender que algunas personas son pasajeras y no tiene nada de malo, son lecciones que la vida nos da, tanto lo positivo como lo negativo. Necesitamos personas que nos sumen, no que nos resten” (Mar, 26).

Según el Mag. Héctor Enrique Lazo Huaylinos, psicólogo de SANNA Clínica San Borja, una persona tóxica es aquella que nos altera profundamente el estado de ánimo y cuyo comportamiento puede ser perjudicial no solo para quienes la rodean, sino también para sí misma. “Aunque existen muchos tipos de personas tóxicas, normalmente son personas que no han evolucionado emocionalmente; personas inseguras, egoístas y poco independientes. Tienden a relacionarse de forma absorbente, agotando, estresando y/o deprimiendo a la gente que tienen alrededor”, destacó.

Aunque se habla mucho de parejas tóxicas, las amistades también pueden serlo.

Las relaciones románticas no son las únicas conexiones que pueden ser tóxicas

En palabras del Mag. Lazo Huaylinos, estar atrapado en una relación tóxica, sea o no romántica, puede dar lugar a consecuencias graves a nivel psicológico, como estrés, ansiedad, depresión, falta de autoestima, fobias, problemas somáticos, etcétera. “Alejarse de las personas tóxicas es la opción más fácil y efectiva, pero no siempre es posible. ¿Qué podemos hacer entonces? No puedes cambiar el comportamiento del otro, pero sí puedes cambiar el tuyo o cómo te hace sentir”, explicó.

Sin embargo, de acuerdo con el estudio realizado por Galli, las personas solemos normalizar las amistades tóxicas y aceptarlas, lo que no suele suceder en el caso de las parejas. “Esto se debe a que una amistad no afecta las decisiones que tomamos ni necesita la aprobación de los demás, como sí sucede al momento de elegir una enamorada o enamorado”, desarrolló la experta.

¿Cómo puedo identificar una amistad tóxica?

De manera más precisa, una amistad tóxica es una relación desequilibrada y disfuncional que puede generar malestar y afectar negativamente nuestra autoestima y bienestar emocional. Conforme a lo mencionado por el Mag. Héctor Lazo, no siempre es fácil detectar las amistades tóxicas, pero una forma de intentarlo es identificando determinadas señales o rasgos característicos, como los siguientes:

Persona negativa y victimista

Envidiosa, no aguanta los éxitos de su “amistad”

Narcisista, cree que todo lo que hace está bien

Soberbia, alecciona, descalifica y menosprecia a los demás

Controladora y dictatorial, impone las normas de la relación

Manipuladora, engaña para conseguir sus propósitos

Propaga rumores, le gusta dramatizar

Una amistad tóxica es quien propaga rumores y te critica constantemente.

En relación a ello, el estudio realizado por Antonella Galli concluyó que, en el caso de las mujeres, les abruman las amistades que buscan acaparar excesivamente su atención, quienes las tratan mal, solo las buscan para desahogar sus problemas y quejarse constantemente. Por otro lado, en cuanto a los hombres, principalmente les afectan las amistades agresivas, críticas, egocéntricas, ostentosas, narcisistas e hipócritas.

“Normalmente uno se aleja de un amigo que constantemente te está juzgando, criticando, menospreciando o cuando sientes que no hay reciprocidad”, mencionó Galli.

¿De qué forma las amistades tóxicas afectan nuestra vida?

Las amistades tóxicas tienen la capacidad de afectar notoriamente el universo emocional de una persona. Por lo tanto, el Mag. Lazo enumeró los seis principales efectos que un amigo con energías negativas puede tener en nuestra vida:

Agota tu energía y optimismo.

Hace que te cueste expresar tu punto de vista u opinión.

Te hace sentir culpable o avergonzado.

Te frustra porque tus esfuerzos para animarlo nunca son suficientes.

Te sientes obligado a cuidarlo, atenderlo o protegerlo.

Te sientes controlado.

“Incluso, una amistad tóxica puede afectarte mucho más si esta persona empieza a invadir las decisiones de tu vida, como cuando es un amigo o amiga con el que convives, lo que sucede en el caso de los roomies. Si altera tu universo personal, las consecuencias serán peores”, explicó Galli.

¿Cómo puedo actuar si identifico una amistad tóxica en mi vida?

Para responder a esta pregunta, el Mag. Lazo brindó los siguientes consejos:

Analiza, concreta y describe las partes tóxicas de la persona.

Contextualiza la situación y considera que detrás de las conductas tóxicas puede haber una falta de desarrollo emocional: miedos, frustraciones, carencias, vivencias traumáticas, etc.

Establece límites si no puedes reducir el contacto. Siempre puedes negar el acceso a tu intimidad y decidir hasta dónde permites al otro acceder a ti.

Aprende a desconectar cuando empiece a quejarse, encontrar fallos o consumir tu energía.

No entres en su juego.

Analiza si realmente vale la pena seguir con esa amistad.

“Es importante cuestionarte si vale la pena mantener una amistad así y, si es así, ¿a qué costo? ¿Esta amistad permite desarrollarme como persona? Si la respuesta es no, lo más sano es acabarla y ser firme en la decisión que tomes”, agregó el psicólogo de SANNA Clínica San Borja.

Héctor Lazo recalcó la importancia de apegarse a la decisión que uno tome, pues puede suceder que la influencia de otros genere presión o nostalgia alrededor de la situación, lo que puede terminar en un círculo vicioso. “En ese momento te enfadas con él y contigo mismo por haber recaído. Por ello, y si ya te ha ocurrido más veces, sé firme. Nada es eterno, ni la amistad; muy probablemente, en el futuro te aguarden mejores amigos para crear relaciones mucho más saludables si eres capaz de romper con las tóxicas”, aseveró.

¿Una amistad tóxica puede cambiar para bien?

Antonella Galli hizo énfasis en que sí existen casos de amigos que buscan ayuda psicoterapéutica y logran mejorar sus habilidades interpersonales, como su forma de comunicarse con los demás. “Sí es posible cambiar con la ayuda necesaria, esforzándose para trabajar en ellos mismos y en sus valores”, recalcó.

No obstante, si la situación sigue igual por mucho tiempo, Lazo hizo hincapié en que es completamente válido querer dejar de lado esa amistad. “Es momento de dejar de fantasear con que tu ‘amigo’ va a cambiar. No importa lo simpático o gracioso que sea; si ves actitudes que no son correctas hacia ti, debes aceptar que te está haciendo daño y que no cambiará, por más que lo intente”, enfatizó.

“Tienes derecho a que se te respete. No aceptes bromas que no te gustan ni comentarios a tus espaldas. Confróntalo. Puedes quedar un día con él o con ella, se lo dices y le das una oportunidad. Si no lo reconoce o si persiste, es mejor buscar otros amigos que aguantar el dolor de no ser respetado. Al fin y al cabo, los amigos los escogemos, ¿no?”, sostuvo el psicólogo.