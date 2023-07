¿Alguna vez te has sentido que no estás a la altura de las circunstancias y que no eres lo suficientemente capaz? Probablemente, la respuesta sea afirmativa en la mayoría de los casos, pues en algún momento de nuestra vida todos nos hemos autosaboteado ante la realización de una actividad o tarea debido a nuestras inseguridades. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta reacción emocional prácticamente se vuelve en una constante? Ciertamente, la inseguridad puede llegar a limitar nuestro crecimiento personal, ya que obstaculiza nuestras relaciones interpersonales y rendimiento académico y/o laboral, nos genera problemas en la toma de decisiones, fomenta el aislamiento social y la dependencia emocional, así como el estrés y la ansiedad.

¿Qué causa la inseguridad personal?

Sin duda, la inseguridad puede tener múltiples causas; no obstante, entre las más comunes se destacan las experiencias pasadas, las cuales han sido negativas y pueden haber dejado una especie de secuela emocional que afecta la autoconfianza. Asimismo, una baja autoestima puede ser un factor importante, pues la falta de valoración puede traer consigo muchas dudas con respecto a las habilidades y competencias, lo que puede generarnos un sentimiento de inferioridad en relación a los demás, motivo por el cual, tendemos a creer que no somos lo suficientemente capaces y que estamos condenados al fracaso, incluso antes de intentarlo.

La inseguridad personal puede tener sus raíces en experiencias negativas del pasado, como el rechazo y la crítica constante, así como también puede ser influenciada por la educación recibida en la infancia, el entorno social y cultural, o la comparación constante con los demás.

Además, la comparación constante con los demás puede generar inseguridad, puesto que podemos sentir que no estamos a la altura de ciertos estándares, lo cual puede repercutir negativamente en nuestra autoconfianza, al igual que, si hemos sido objeto de críticas permanentes, lo que puede influir en el desarrollo de posibles inseguridades.

De igual manera, la autoexigencia y el perfeccionismo pueden hacernos más propensos a ser inseguros, ya que sentimos que nunca vamos a ser capaces de alcanzar nuestros estándares tan elevados, por lo que tememos a ser juzgados por los demás y sufrir de algún tipo de rechazo en caso cometamos algún error, razón por la que, preferimos evitar situaciones nuevas o desafiantes.

¿Cuáles son los síntomas básicos de la falta de seguridad?

La inseguridad puede manifestarse de diferentes maneras; sin embargo, algunos de los signos más comunes incluyen:

Síntomas de la falta de seguridad personal Pensamientos obsesivos sobre la valía y las capacidades personales para resolver problemas Gran susceptibilidad a las críticas Envidia y celos de los demás Dificultad para tomar decisiones por miedo al fracaso Dudas permanentes sobre uno mismo Percepción de los demás como amenazas a la seguridad emocional Necesidad de validación y aprobación externa

¿Cómo superar la inseguridad personal?

Autoconocimiento

Desde luego, el autoconocimiento desempeña un papel fundamental en la superación de la inseguridad personal, puesto que este es esencial para nuestro proceso de crecimiento y desarrollo personal. En primer lugar, este nos permite ahondar y analizar las creencias sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, es decir, podemos identificar cuáles son los pensamientos irracionales y limitantes que están repercutiendo en nuestro bienestar integral. En definitiva, al ser más conscientes sobre qué nos genera este tipo de sensaciones y cómo impacta en nosotros, podemos tomar decisiones más informadas, en lugar de, reaccionar automáticamente desde la propia inseguridad, lo que nos permite construir una identidad más sólida y mejorar nuestra capacidad de autoaceptación.

Diálogo interno

La forma en la que nos hablamos y los pensamientos que tenemos con respecto a nosotros, puede afectar significativamente en cómo nos percibimos y nos enfrentamos a las distintas situaciones de la vida. Por esta razón, es importante realizar un cambio en el diálogo interno, pues en lugar de criticarnos y juzgarnos constantemente, podemos trabajar en cultivar la autocompasión, la cual implica tratarnos con amabilidad y comprensión, puesto que es crucial reconocer que somos seres humanos y que podemos cometer errores, pero que también somos lo suficientemente capaces de aprender de los mismos, fortaleciendo así nuestro proceso de crecimiento personal y mejora continua. Por ejemplo, una manera de potenciar nuestro diálogo interno es por medio de las afirmaciones positivas, como “soy valioso”, “merezco ser amado”, etc. Asimismo, podemos practicar la gratitud, ya que nos permite enforcarnos en las cosas positivas de la vida, en vez de centrarnos en nuestras inseguridades.

Introducir afirmaciones positivas en nuestro diálogo interno puede ayudar a reemplazar los pensamientos negativos.

Autocuidado

En efecto, creo que cuidar de nosotros y dedicarle tiempo a actividades que nos hagan sentir bien, pueden ayudarnos a superar la inseguridad. Por consiguiente, es fundamental que nos enfoquemos en nuestro bienestar, lo cual nos hace sentir que, verdaderamente somos dignos de cuidado y amor, y de forma simultánea, esto mejora la autoconfianza y la autovalía. También el autocuidado nos invita a conectarnos con nosotros mismos y nuestra necesidades emocionales y físicas, fomentando así el autoconocimiento, el cual nos permite aceptarnos tal y como somos, es decir, con nuestras fortalezas y oportunidades de mejora.

Afrontar los miedos

Tras haber realizado un proceso de autorreflexión e introspección, el cual nos permite descubrir cuáles son las situaciones que nos frenan en nuestro desarrollo personal, es importante que nos enfrentemos de forma gradual a todo aquello que nos genera inseguridad, ya que una vez expuestos a ellas, podemos darnos cuenta que, si bien una situación puede ser desafiante y suponer un verdadero reto, también somos completamente capaces de superarla, lo cual nos ayuda a ganar una mayor confianza y a tener una mejor capacidad de afrontamiento. Además, es esencial que aprendamos a reconocer y celebrar nuestros logros por muy pequeños que parezcan, pues esto puede fortalecer y cultivar una imagen más positiva de uno mismo.

Por último, es crucial que tengamos en cuenta que, la superación de la inseguridad es un proceso gradual y que cada uno de nosotros somos únicos, por lo que tenemos nuestro propio ritmo hacia el crecimiento personal. Por ello, es importante que seamos pacientes y comprensivos con nosotros mismos, pues ningún cambio puede visualizarse de la noche a la mañana, únicamente la constancia, la disciplina y la autocompasión nos pueden ayudarnos a seguir trabajando en nuestra confianza y autoestima. En caso sintamos que nos resulta muy difícil manejar este tipo de situaciones, es fundamental que busquemos ayuda profesional, con la cual podamos compartir nuestras emociones y pensamientos con total libertad y sin juicios o críticas de por medio.

Milenka Duarte es periodista y psicóloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia.