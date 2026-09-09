El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes, llegaron al Grupo Aéreo N° 8, en el Callao la noche del 9 de septiembre de 2026. Fueron recibidos por el Canciller peruano Carlos Espá y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro. Foto: Martin Mejia / AFP
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes, llegaron al Grupo Aéreo N° 8, en el Callao la noche del 9 de septiembre de 2026. Fueron recibidos por el Canciller peruano Carlos Espá y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro. Foto: Martin Mejia / AFP
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Por Redacción EC

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su arribo a Lima este miércoles a las 6:30 p. m. El canciller señaló que la lucha contra la inseguridad y las acciones para reducir el impacto del fenómeno El Niño serán los principales temas que se abordarán durante los diálogos entre las autoridades de ambos países.

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