El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, recibió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su arribo a Lima este miércoles a las 6:30 p. m. El canciller señaló que la lucha contra la inseguridad y las acciones para reducir el impacto del fenómeno El Niño serán los principales temas que se abordarán durante los diálogos entre las autoridades de ambos países.

“Va a ser una visita muy provechosa. Yo siento que la gran mayoría de los peruanos estamos muy contentos de la llegada del secretario Rubio. Hay dos preocupaciones fundamentales para la mayoría de los peruanos en este momento. En primer lugar, el tema de la inseguridad ciudadana y la lucha contra organizaciones criminales transnacionales. En segundo lugar, el tema del fenómeno del Niño” , dijo el Canciller.

“Esas son las dos grandes prioridades que tenemos en este momento los peruanos. Y el secretario Rubio viene para hacer anuncios importantes sobre el apoyo de Estados Unidos al Perú en estos dos temas”, añadió Espá.

Carlos Espá y el embajador de EE.UU. en Perú, Bernie Navarro, a la espera de la llegada de Marco Rubio. Foto: Andina

Perú se incorporará al Escudo de las Américas

Al ser consultado sobre la incorporación del Perú al Escudo de las Américas, el canciller explicó que se trata de un mecanismo regional multilateral impulsado con participación de distintos países del continente y liderazgo de Estados Unidos.

“El tema del Escudo de las Américas fue recién creado en el mes de marzo con la participación de 13 países. Se ha ido incorporando diferentes países. El último país que se incorporó fue Colombia. Y ahora el Perú también se va a incorporar al Escudo de las Américas”, explicó.

“Estamos seguros que en este mecanismo, que es un mecanismo regional multilateral... con el liderazgo, por supuesto, de Estados Unidos, con su apoyo logístico, operativo, de inteligencia y ciberseguridad... Es un apoyo de todos los países miembros de la región para fortalecer nuestras fronteras y para luchar de manera conjunta contra estas organizaciones criminales transnacionales que se dedican al narcotráfico, al lavado de activos, a la trata de personas”, añadió.

“Y entonces, frente a eso, estas organizaciones que son internacionales merecen una respuesta también coordinada, internacional, regional. Y de eso se trata el Escudo de las Américas”, sostuvo sobre el tema.

mericana. El secretario de Estado de Estados Unidos (EE.UU.), Marco Rubio, es un trumpista una trae una agenda para frenar a la presencia de China en la región. Acá, a su llegada de Lima, junto a su esposa. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui.

Canciller responde a pronunciamiento de China

La llegada de Marco Rubio a Lima también estuvo precedida por un pronunciamiento de la Embajada de China en el Perú, que afirmó que la cooperación de su país con la región no responde a cálculos geopolíticos ni está dirigida contra terceros.

El Partido Comunista de China es un partido que trabaja por el bienestar del pueblo chino y por la revitalización de la nación china, y que también trabaja por el progreso de la humanidad.



China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos… pic.twitter.com/9ALBkE1tIk — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) September 9, 2026

“China nunca ha actuado con cálculos geopolíticos, nunca ha interferido en los asuntos internos de otros países y nunca ha exigido a otros países que tomen partido o elijan un bando”, afirmó la Embajada de la República Popular China en el Perú.

Consultado sobre estas declaraciones, el canciller Carlos Espá sostuvo que el Gobierno peruano respeta la libertad de expresión y opinión.