La llegada a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la incorporación del Perú al Escudo de las Américas- una iniciativa del Gobierno de Donald Trump- generan expectativas.

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Rubio arriba a territorio nacional este miércoles 9 de septiembre y mañana (jueves) se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori, en Palacio de Gobierno. Previamente, acudirá a la sede de la Cancillería, donde será recibido por el ministro Carlos Espá.

El Gobierno estadounidense adelantó el viernes que el alto funcionario se reunirá con Fujimori Higuchi para dialogar sobre el fortalecimiento de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y las oportunidades de estrechar las relaciones comerciales entre ambos países.

El Perú forma parte de una gira que se inició el 8 de septiembre y se extenderá hasta el 10 de septiembre, y que incluye a Colombia y Ecuador.

En una columna publicada en este Diario, Rubio señaló que su visita a los tres países busca “destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense”.

“En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro. Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas”, sostuvo.

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Asimismo, destacó que la alianza económica entre Estados Unidos y Perú “se construye sobre la base de inversiones transparentes de alto valor en sectores estratégicos claves”.

“Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales del Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas impulsadas por el mercado, que preservan la propiedad peruana y protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio”, expresó.

En declaraciones a la prensa, Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en Perú, destacó que la visita del secretario de Estado estará enfocada en inversión, seguridad y el futuro de ambos países.

¿Qué es el Escudo de las Américas?

De acuerdo con información brindada por el Gobierno estadounidense, se trata de una coalición de naciones impulsada por la administración de Donald Trump que trabajará de manera conjunta en estrategias para enfrentar las bandas criminales, narcotráfico, los cárteles y la inmigración ilegal masiva.

El grupo se constituyó el 7 de marzo del 2026, en Doral, Florida, donde fueron convocados los primeros países aliados. El presidente de EE.UU., Donald Trump, presidió la reunión.

Los 13 miembros iniciales fueron Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. A ellos se sumaron recientemente Colombia y Perú, durante las gestiones de Abelardo de la Espriella y Keiko Fujimori, respectivamente.

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Durante su presentación del martes ante las comisiones de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, afirmó que la incorporación del Perú al Escudo de las Américas permitirá al país fortalecer la lucha contra el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales.

El canciller detalló que Estados Unidos está en capacidad de proporcionar apoyo operativo y logístico para enfrentar ambos delitos.

“Con la colaboración en información, ciberseguridad, con el apoyo operativo y logístico que Estados Unidos está en capacidad de ofrecernos vamos a poder luchar contra el lavado de activos y las organizaciones criminales. Estamos seguros que vamos a tener un efecto mucho más importante”, agregó.

¿Cuál es la importancia?

En diálogo con El Comercio, el exembajador del Perú en Estados Unidos Alfredo Ferrero, el excanciller Luis Gonzales Posada y el internacionalista Francisco Beluande destacaron la importancia del Escudo de las Américas en la lucha contra la criminalidad trasnacional. No obstante, opinaron que el Gobierno debe precisar cuáles son los alcances de esta adhesión.

Ferrero subrayó que la adhesión a este grupo es importante porque los países que lo integran podrán recibir cooperación de Estados Unidos en la lucha contra las economías ilegales y en la protección de la seguridad hemisférica.

“Nosotros sabemos bien que el apoyo de la tecnología y la inteligencia de Estados Unidos es sustantivo para poder lograr los objetivos que el Perú tiene para reducir la inseguridad interna, que es una demanda de la población para el gobierno que acaba de ingresar”, agregó.

Asimismo, detalló que Perú había recibido el aviso de la reunión, pero que la invitación no llegó a formalizarse debido al cambio de Gobierno, de José Jerí a José Balcázar.

“Así que recién ahora se ha formalizado el ingreso del Perú y es muy beneficioso para nosotros. Esto no implica resignar nuestra soberanía ni nuestra autonomía, es simplemente complementar los servicios de inteligencia y defensa continental para una lucha conjunta contra las economías ilegales, no solo el narcotráfico sino también la minería ilegal”, remarcó.

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Por su parte, Gonzales Posada aseveró que la iniciativa, promovida por el Gobierno de EE.UU., tiene el objetivo fundamental de “hacer frente de manera conjunta” al crimen organizado.

“Lo cierto es que existe el Tren de Aragua, de Venezuela, se ha expandido a toda la región, así como los Choneros de Ecuador y por último la banda del gota gota de Colombia. Son organizaciones criminales transnacionales a las cuales no las podemos enfrentar por separado [...] Entonces que la idea es construir una plataforma unitaria para hacerle frente con firmeza y con rapidez”, señaló.

“Estados Unidos tiene organismos con mucha experiencia, como el FBI y, en el caso del narcotráfico, la DEA. De tal manera que la intención sería entrelazar, vincular todos estos organismos porque hay un objetivo común. Acá se produce la droga y en Estados Unidos se consume. Entonces hay que actuar bilateralmente, pero en concordancia”, acotó.

El excanciller destacó el acercamiento de EE.UU. al Perú, “luego de medio siglo de distanciamiento”. “Estados Unidos ha estado ausente en América Latina y ese espacio lo ha ido cubriendo China”, dijo.

Bajo su lectura, es probable que la idea del presidente Donald Trump, más allá de la alianza policial, militar y de inteligencia, sea también reafirmar la influencia de su país en la región mediante inversiones, comercio y una eventual mejora de las condiciones arancelarias.

Las expectativas de la visita de Rubio

El exembajador Ferrero afirmó que la visita de Rubio estaba proyectada inicialmente para el primer semestre del año pasado, pero que, producto de la inestabilidad política en el Perú, se aplazó hasta que hubiera un nuevo gobierno.

“Es una visita muy importante, que el Perú estaba esperando desde hace un tiempo y determina lo que se ha venido diciendo y trabajando desde Washington: el nuevo enfoque de la administración de Trump, especialmente con Rubio, hacia América Latina”, aseveró.

Ferrero indicó que, en ese contexto, el Perú es “muy importante” porque tiene elementos que hacen que su valor como socio estratégico sea sustantivo. “Entre esas cosas están el potencial minero, la ubicación geopolítica estratégica, en el centro del continente, y también el potencial de hacer negocios con Estados Unidos en sectores de futuro, como un hub tecnológico”, añadió.

Para el exembajador, la presidenta deberá enfocarse en estos temas y también en el de los aranceles, debido a que hubo un incremento en julio que tendría que negociarse. Sobre el fenómeno de El Niño, Ferrero indicó que ya se han adelantado conversaciones con el canciller Bernie Navarro.

Bajo la mirada de Gonzales Posada, aunque “probablemente exista una agenda ya definida que todavía no ha sido anunciada”, el objetivo central debería ser estrechar los vínculos entre el Perú y Estados Unidos.

En ese marco, consideró que uno de los principales temas que debería abordar la mandataria con el secretario de Estado es la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, así como las relaciones comerciales y la asistencia de Estados Unidos frente al Fenómeno El Niño.

El exministro opinó, además, que el Perú debe encontrar un equilibrio entre las demandas de Estados Unidos y sus relaciones comerciales con China.

Una posición similar expresó, a su turno, Belaunde. El especialista señaló que espera que exista disposición de ambas partes para “fortalecer la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, así como para abordar la asistencia que EE.UU. podría brindar al Perú frente al Fenómeno El Niño”.

A juicio de Belaunde, es importante que el Perú preserve su capacidad de decisión y evalúe con autonomía sus opciones de inversión y cooperación internacional, de manera que cualquier entendimiento con Estados Unidos no termine generando dificultades en su relación económica con otros países.

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Además… DATO En una anterior conversación con El Comercio, ni bien se anunció la visita de Marco Rubio, el excanciller Hugo de Zela indicó que el Perú también había sido considerado para participar en la reunión. Sin embargo, explicó que la invitación finalmente no se concretó debido al cambio de Gobierno, de José Jerí a José Balcázar.

De Zela señaló que la administración de Donald Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, ha mostrado un interés renovado de Estados Unidos en fortalecer su relación con los países de América Latina.

“Hay mucho más iniciativas norteamericanas que lo que había antes con respecto a América Latina. Una de las preocupaciones principales que ha expresado Estados Unidos en toda esta etapa es, efectivamente, el tema de seguridad, el tema de la migración, que se origina fundamentalmente en Venezuela y que es un problema que ha crecido mucho. Y el otro problema que hay es el tradicional, que existe desde hace muchos años, que es el tráfico de droga. A partir de esto, ellos han desarrollado una política por la cual están buscando una cooperación mucho más cercana con los países de la región”, explicó.

El exministro señaló que esta política ha tenido dos expresiones. La primera fue la invitación que hizo el presidente Trump a un grupo de países para reunirse con él y formular la declaración que dio origen al denominado Escudo de las Américas.

“Hay que tener en cuenta que originalmente, cuando se hizo la primera invitación, el Perú estaba incluido. Y después, cuando asume la presidencia Balcázar, esa invitación ya no se concreta por decisión de Estados Unidos”, sostuvo.

Como segundo punto, De Zela mencionó una reunión de ministros de Defensa que se realizó en Miami, poco después del encuentro del Escudo de las Américas. A esta cita, precisó, sí asistió el Perú.