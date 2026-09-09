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Resumen

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La llegada a Lima del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la incorporación del Perú al Escudo de las Américas- una iniciativa del Gobierno de Donald Trump- generan expectativas.

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