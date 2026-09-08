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Un hemisferio que cumple

“En el Perú, tenemos gran expectativa de trabajar con el nuevo gobierno de Fujimori para proyectar nuestros 200 años de historia compartida hacia el futuro”.

    Marco Rubio
    Por

    Secretario de Estado de Estados Unidos

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Esta semana, viajaré a Barranquilla, Quito y Lima para destacar un compromiso claro y realizable en nombre del presidente Donald Trump y del pueblo estadounidense: Estados Unidos cumple. Estamos colaborando de forma directa con Colombia, Ecuador y el Perú para consolidar una seguridad verdadera, facilitar el crecimiento económico y asegurar que el futuro de nuestra región siga estando bajo el control soberano de cada país.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.