No cabe duda de que el consumo de café se ha convertido en una práctica diaria para miles de personas en el mundo, ya sea con el objetivo de combatir el sueño, acelerar el metabolismo o simplemente porque les gusta su sabor. No obstante, durante años se ha generado controversia sobre el impacto que tiene en la salud de los seres humanos, debido a su relación que tiene con las enfermedades cardiacas por el efecto estimulante de la cafeína. Por otra parte, según especialistas afirman que el consumo adecuado puede beneficiar mucho al organismo gracias a su potente efecto antioxidante que muy pocas personas conocen. En ese contexto, una nutricionista dio a conocer las posibles consecuencias negativas que podría tener el organismo si se consume esta bebida en ayunas. Frente a esta situación, brindó una serie de recomendaciones para evitar inconvenientes en la salud y proteger el sueño. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO AFECTA EN LA SALUD EL CAFÉ EN AYUNAS?

De acuerdo con la nutricionista Paula Martín Clares, un desayuno equilibrado usualmente mejora la energía, la concentración y el estado de ánimo en el día a día, mientras que optar por alimentos ultraprocesados o ricos en azúcar favorece el cansancio, el sueño y la irritabilidad a media mañana. En esa línea, la especialista desaconsejó tomar café en ayunas, ya que puede aumentar el nerviosismo. Por ello, insta a consumirlo sin azúcar junto con alimentos y un vaso de agua para mantener una energía más estable, además de evitarlo después de las 3:00 p. m. para no afectar la calidad del sueño. Eso no es todo, también aconsejó llevar snacks saludables como frutos secos, chocolate negro, plátano, barritas de avena o yogur para controlar el hambre, reducir el estrés y mantener la concentración en el trabajo, conforme comparte el medio Expansión.

“El estómago vacío acelera la absorción de la cafeína, lo que provoca ese nerviosismo; si se ingiere con proteínas, carbohidratos complejos y grasas buenas se evita ese pico de cortisol y la energía resulta más estable. El nerviosismo se debe muchas veces a la falta de hidratación y de cuándo se ingiere. Hay que nutrir el cerebro para que rinda mejor. Una alimentación equilibrada aporta energía estable, fomenta la concentración y ofrece calma emocional. Siempre tiene que haber un hidrato de carbono complejo, como el arroz integral, las legumbres o la avena, que evitan las fluctuaciones bruscas de energía. No puede faltar una proteína ni tampoco un ácido graso omega-3, presente en el pescado azul, las nueces o las semillas de chía, para evitar la inflamación y favorecer un estado de ánimo más estable”, explicó Martín Clares.

¿QUÉ SE SABE SOBRE LOS BENEFICIOS DE BEBER AGUA ANTES DE DORMIR?

Según la Clínica Mayo, beber agua durante la noche puede contribuir a mantener una adecuada hidratación y favorecer procesos como la digestión. No obstante, es posible desarrollar nicturia, una condición caracterizada por la necesidad de despertarse para orinar durante la noche, lo que podría afectar el descanso. Por su parte, la National Sleep Foundation señala que ingerir más de 90 mililitros de líquidos justo antes de descansar incrementa la probabilidad de despertarse a altas horas de la madrugada, por lo que recomiendan reducir el consumo general de líquidos entre dos y cuatro horas antes del descanso.

Asimismo, entre los beneficios de ingerir agua que destaca la revista médica The Lancet se encuentran el mantenimiento de una adecuada hidratación, una buena función renal, la regulación de los ciclos de sueño, el favorecimiento de la digestión y la posible reducción del hambre en la noche, lo que evita la ingesta de alimentos antes de acostarse. Por último, desde la Fundación Española del Corazón señalan que cerca del 78 % de las personas no alcanza la ingesta adecuada de agua en el día, lo que puede derivar en problemas digestivos, como el estreñimiento, y afectar la calidad del descanso nocturno, conforme comparte El Universal y El País.