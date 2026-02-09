Por Redacción EC

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: cuatro peruanos en el show, los arbustos humanos y más detalles del evento histórico bajo la lupa
Televisión

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: cuatro peruanos en el show, los arbustos humanos y más detalles del evento histórico bajo la lupa

Exposición llevará obra de Alberto Vargas de regreso a Arequipa
Cultura contemporánea

Exposición llevará obra de Alberto Vargas de regreso a Arequipa

El Vengador Tóxico vuelve al cine: culto, serie B y la odisea sangrienta de Peter Dinklage
Cine

El Vengador Tóxico vuelve al cine: culto, serie B y la odisea sangrienta de Peter Dinklage

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: la queja de Donald Trump, el “silencio” de Green Day y más detalles de la noche
Música

Bad Bunny en el Super Bowl 2026: la queja de Donald Trump, el “silencio” de Green Day y más detalles de la noche