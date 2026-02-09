Bad Bunny sorprende en el espectáculo del Super Bowl junto a Lady Gaga. (Foto: AFP)
Personal de utilería del estadio aparece en el centro de la cancha de fútbol americano, todos vestidos de arbustos, para formar la escenografía del medio tiempo del Super Bowl. (Foto: AFP)
Bad Bunny sube al escenario del Levi’s Stadium y arranca su show con una energía imparable al ritmo de “Tití Me Preguntó”, marcando el inicio de una presentación histórica en español. (Foto: AFP)
Bad Bunny sostiene el Grammy que entrega a su "yo" del pasado, un niño vestido como él en una foto de la infancia. Esta escena tiene lugar en la narración musical del espectáculo. (Foto: AFP)
Escenografía del concierto de medio tiempo del Super Bowl. (Foto: AFP)
Karol G baila junto a Cardi B y la actriz Jessica Alba en el Super Bowl. (Foto: AFP)
El escenario se transforma en una “casita” que evoca los barrios latinos, con invitados como Pedro Pascal, Karol G, Jessica Alba y Cardi B bailando "perreo" y observando el espectáculo desde su interior. (Foto: AFP)
Lady Gaga irrumpe en la escena como la sorpresa de la tarde. Cantó una versión salsa de “Die With a Smile” en acompañamiento de la banda puertorriqueña Los Sobrinos, y luego bailó junto a Bad Bunny en “Baile Inolvidable”. (Foto: AFP)
La mayor celebración del amor viene con una boda en vivo. (Foto: AFP)
Bailarines sostuvieron banderas de todas las naciones del continente americano. (Foto: AFP)
Bad Bunny trepó en la escenografía del Super Bowl, que se inspiró también en los postes de luz de las calles de Puerto Rico. (Foto: AFP)
Ricky Martin se une al escenario para interpretar “Lo Que Le Pasó a Hawái”, un momento que une generaciones y celebra la continuidad de la música latina. (Foto: AFP)
Una escena de coreografía al ritmo de género urbano se apoderó de la atención del estadio entero, que gritaba durante el show de medio tiempo del Super Bowl. (Foto: AFP)
El show culminó con “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, su éxito más reciente, acompañado de fuegos artificiales y aclamación masiva. (Foto: AFP)
"La única cosa más poderosa que el odio es el amor", dice una leyenda inspirada en el discurso de Bad Bunny en los Grammy 2026. (Foto: AFP)