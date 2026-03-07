Resumen

El artista ofreció un espectáculo de 90 minutos en el velódromo Tipstar Dome de Chiba | (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
Por Redacción EC

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, realizó este sábado su debut oficial en el continente asiático, brindando un espectáculo de 90 minutos en el velódromo Tipstar Dome de Chiba, ante una audiencia que agotó las entradas para la serie exclusiva ‘Spotify Billions Club Live’.

