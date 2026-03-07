Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, realizó este sábado su debut oficial en el continente asiático, brindando un espectáculo de 90 minutos en el velódromo Tipstar Dome de Chiba, ante una audiencia que agotó las entradas para la serie exclusiva ‘Spotify Billions Club Live’.

El evento, diseñado para homenajear a los artistas que superan la barrera de los mil millones de reproducciones en la plataforma de streaming, sirvió como vitrina para el repertorio del puertorriqueño, quien a sus 31 años ya cuenta con más de 20 temas en dicho listado.

La velada inició a las 19:30 horas con los acordes de ‘EoO’, desatando la euforia de un público compuesto por ciudadanos japoneses y miembros de la comunidad latinoamericana residente en el archipiélago.

El fenómeno cultural que causó Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es impresionante: 3.204 menciones en solo tres días. Las marcas que supieron aprovechar este engagement lograron conectar de manera duradera con el público, transformando un evento deportivo en un verdadero espectáculo de emociones.

CONOCE MÁS: Bad Bunny debuta como actor y asume su primer papel protagónico bajo la dirección de Residente

Uno de los momentos cumbre de la noche ocurrió cuando el intérprete presentó ‘Yonaguni’, tema que hace referencia a la isla más occidental de Japón. Antes de iniciar la canción, el artista compartió una reflexión personal con los asistentes:

“Esta canción es muy especial para mí. Cuando la escribí me imaginé aquí, en Japón”, explicó el puertorriqueño ante un público que coreó en perfecto japonés el tramo final de la composición.

Tras un cambio de vestuario a un esmoquin adornado con kanjis brillantes de la ciudad de Tokio, Bad Bunny transformó el recinto en una pista de baile tropical. Interpretó una versión inédita de ‘Mía’, reinventada con percusión en vivo que transitó entre la salsa y los ritmos caribeños.

“Ya bailamos reguetón toda la noche, ahora toca un poco de salsa. Tokio baila sin miedo”, arengó el cantante mientras pedía a los fanáticos mostrar sus mejores pasos.

La energía del concierto alcanzó niveles máximos con la aparición sorpresa de Arcángel y Ñengo Flow durante la interpretación de ‘Safaera’, reforzando el carácter exclusivo de la cita en la capital nipona.

Al cierre de la jornada, Bunny interpretó ‘Debí Tirar Más Fotos’, tema principal de su reciente álbum homónimo, el cual hizo historia al convertirse en la primera producción íntegramente en español en ganar el Grammy a Mejor Disco del Año.

Antes de retirarse del escenario, el artista le dijo a sus fans. “Son ustedes los que me trajeron a Japón, algo que nunca imaginé. Dejen los móviles y disfruten, porque como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno tiene que amar lo más que pueda”.

*Con información de EFE

VIDEO RECOMENDADO: