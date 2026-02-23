Carnavales de Ayacucho: una fiesta que resiste y abre paso al destino que todo peruano debería conocer

Resumen

Este año, los carnavales en Ayacucho se llevaron a cabo entre el 14 y el 18 de febrero. Las fechas varían por año y siempre finalizan en miércoles de ceniza.(Foto: Richard Hirano)
Por Celeste Pérez

El carnaval de Ayacucho se celebra y se hereda. Cada febrero, Huamanga se viste de picardía y en cada esquina se juega con talco, serpentinas y globos de agua. Se entonan coplas y en las comparsas hay espacio para todos: grandes, chicos, bailarines, turistas, instituciones e incluso otakus (quienes hace unos años ya cuentan con una presentación oficial).

