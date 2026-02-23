Carnavales de Ayacucho: una fiesta que resiste y abre paso al destino que todo peruano debería conocer

Por su lado, en Huanta, la tierra misma entra en escena entre tunas de colores, barro y espuma. Lo que parece jolgorio es, en realidad, memoria en movimiento. Los mismos frutos que se cosechan durante el año terminan aplastados sobre las mejillas de vecinos y visitantes como una forma burlesca de agradecer a la tierra y fundirse con ella. Si te niegas a este ritual, se comenta, podrías tentar a la mala suerte. Sin embargo, ¿acaso alguien asiste a unos carnavales esperando salir pulcro en alma y cuerpo?

La competencia más esperada durante los carnavales en Huanta es la categoría altoandina y rural, con representaciones de yunzas, bailes y actuaciones de su trabajo agrícola. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

Dos ciudades, un latido

En Huamanga, las comparsas avanzan cantando coplas que hablan desde romances fallidos hasta polémicas políticas. El humor es vehículo y también crítica mientras se corea por la plaza. En Huanta, en cambio, el quechua sostiene las melodías. Las letras, en tanto, evocan la producción, la cosecha, la vida comunal.

En esa línea, Francisco Meléndez reflexiona sobre lo importante que es defender la tradición. Cabeza de la comparsa de la Familia Meléndez, este ayacuchano orgulloso comenta a Somos que hace casi un siglo su familia hace historia en los carnavales ayacuchanos. “Todo inició con mi abuela, Maximiliana Quino de Gutiérrez. Ella formó un grupo con el barrio de Santa Clara. Una mujer entusiasta que se juntó a mi abuelo, que era músico. Poco a poco la tradición se fue asentando, caminando en cada carnaval”, rememora.

Francisco Meléndez (en la foto) lidera, junto a su hermano José Luis, la comparsa Familia Meléndez y Amigos, que parte desde el barrio de Santa Clara.(Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

Mientras sostiene una postal de esos inicios, pareciera que Meléndez abrazara la herencia viva. “Conservar la tradición en un mundo que va tan rápido es complejo. Muy pocas comparsas conservan la verdadera tradición. Hace años eran de máximo 50 personas. Se componían canciones en tema burlón y luego se cantaban huaynos mientras las mujeres se formaban en círculo bailando alrededor de los varones, músicos en su mayoría, en el centro”, comenta.

También la estética ha mutado. “Antes, todo el vestuario de las mujeres era blanco, con el acento de color dado por la lliclla. Los hombres siempre deben usar poncho en color nogal, fabricado en fibra de vicuña y heredado de generación en generación”. Francisco, por supuesto, cuenta con uno heredado por su abuelo y tejido por su abuela, mientras apunta que fueron tres las piezas que se le otorgaron: “Una la utilizo yo en cada carnaval, la otra es de mi hijo y la última estoy guardándola para mi nieto”.

La tradición de los Meléndez en el carnaval ayacuchano data de un siglo de historia. En la foto, de los años 60, destaca la abuela Maximiliana Quino, en el centro. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

En Huanta, mientras tanto, el concurso de comparsas se distingue por su intensidad. El premio al ganador supera los 30 mil soles y la categoría más esperada es la altoandina. Comunidades campesinas bajan desde las alturas hasta la plaza principal para presentar números artísticos con música en vivo en quechua. Tinyas, guitarras, quenas y quenachos marcan el ritmo. Asimismo, las coreografías representan lo que producen y cosechan durante el año: tunas, paltas, lúcumas y más. A veces, incluso, hay demostraciones de Takanakuy: manifestación cultural que simboliza lucha, justicia y reconciliación a través del enfrentamiento ritual con huaracas. Una puesta en escena con identidad de principio a fin.

PERFIL VIAJERO María del Sol Velásquez - Directora de Promoción del Turismo de PROMPERÚ Actualmente, Ayacucho busca atraer principalmente a un viajero con perfil cultural y de naturaleza, interesado en conocer el patrimonio histórico, las tradiciones vivas y las expresiones auténticas de la identidad andina. Este enfoque se complementa con la captación de un turista joven, motivado por festividades, experiencias en entornos naturales y destinos no masificados. En el caso del viajero internacional, se valora especialmente el contacto directo con comunidades locales, la historia y el aprendizaje cultural. De acuerdo con el último Perfil del Vacacionista Nacional de PROMPERÚ, el visitante que llega a Ayacucho corresponde principalmente a un viajero joven adulto, con una edad promedio cercana a los 35 años y una marcada presencia del segmento entre 25 y 34 años. Se trata de un turista motivado por conocer nuevos lugares (34 %), descansar o relajarse (23 %) y compartir tiempo con la familia (20 %), que previamente busca información principalmente a través de internet (98 %) y recomendaciones de su entorno cercano.







En Huanta, los bailes de carnavales se coronan con representaciones de Takanakuy entre hombres y mujeres, manifestación cultural andina que combina ritual, justicia comunitaria y catarsis colectiva. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

Guiños festivos

Toda fiesta necesita un personaje que cargue con los excesos. En Ayacucho, ese rol lo cumple el Ño Carnavalón. Luis Carlos Ariste, artista del colectivo Killinchu, fue este año uno de los encargados de darle forma al muñeco de más de cinco metros que da apertura a la festividad. “Nos ha tocado la suerte de elaborar al Ño Carnavalón, una tradición que se mantiene viva desde los años 60”, explica.

La construcción es casi artesanal: carrizo, papel craft, madera, pintura especial para soportar la lluvia y telas que adornan al personaje. “Es una responsabilidad encargarse de esta alegoría, porque marca el inicio del carnaval”, dice Ariste a Somos, minutos antes de que su creación pasee por las principales calles de Huamanga.

Luis Carlos Ariste, cabeza del colectivo artístico Killinchu, posa frente al Ño Carnavalón de este año. El pintoresco personaje da inicio a la comparsa de los carnavales. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

Este año, el muñeco hizo referencia al cineasta ayacuchano Lalo Parra, y su papel finalizó el Miércoles de Ceniza, al ser “juzgado” en la Plaza de Armas de Huamanga, frente a la catedral, acusado en una representación artística y burlesca de todos los desajustes cometidos durante los carnavales. El ciclo se cierra hasta el próximo año.

Joya de la sierra central Más allá de febrero, Ayacucho despliega un circuito que combina historia, arte y naturaleza. En Quinua, conocido como el pueblo de los artesanos, los talleres de ceramistas y retablistas mantienen viva una tradición que tuvo en Joaquín López Antay a uno de sus máximos exponentes. A pocos minutos se encuentra el Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho, escenario de la batalla que selló la independencia sudamericana. Para quienes buscan paisajes, las cataratas de Sirenachayoq ofrecen caminatas vegetación y caídas de agua cristalina, mientras que el complejo arqueológico de Wari permite asomarse a una de las civilizaciones preincaicas más influyentes de los Andes. Iglesias coloniales, mercados tradicionales y una cocina deliciosa (con platos como puca picante y qapchi) completan una experiencia que invita a recorrer la región sin prisa y con curiosidad. Vía aérea, y desde Lima, se llega en 45 minutos. Mediante la plataforma de viajes www.ytuqueplanes.com de Promperú, los visitantes pueden encontrar más información sobre los atractivos de esta bella región del país.

Más allá del carnaval

Reducir Ayacucho a su carnaval sería quedarse solo con vistazo de su gloriosa historia. Francisco Meléndez lo resume sin titubeos: “Más allá de los carnavales, el que es peruano y no conoce Ayacucho, no es peruano. Este es nuestro altar de libertad, nuestro punto de partida”, defiende.

Sumergirse en el mundo de los retablos ayacuchanos es otro imperdible del destino. En Huamanga, puede visitar la casa museo del maestro Joaquín López Antay. (Foto: Richard Hirano)

Ayacucho es también memoria de lucha y entrega. Es el inicio de la historia republicana y territorio de artesanos que han convertido la devoción en arte. En Quinua, conocido como pueblo de los artesanos, los talleres mantienen viva la tradición del retablo, esa caja de madera alabada en todo el mundo, que narra escenas religiosas, festivas y cotidianas con minuciosa paciencia.

Y más allá, en parajes como las cataratas de Sirenachayoq, el bosque de puyas de Raimondi de Titankayocc y las aguas turquesas de Millpu, la naturaleza ofrece otra forma de celebración, tan contundente como silenciosa: un plan ideal para los amantes del trekking.

La caminata a la catarata de Sirenachayoq, de camino a Luricocha, es un plan ideal para conectar con la naturaleza. La dificultad es baja y dura alrededor de dos horas (ida y vuelta) a ritmo lento. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

“Ayacucho no es solo un destino festivo; es historia viva, cultura, naturaleza andina, gastronomía con identidad y hospitalidad genuina. Estos atributos permiten posicionarla como un destino atractivo y competitivo durante todo el año”, reflexiona María del Sol Velásquez, directora de Promoción de Turismo de Promperú.

El primer día de carnavales en Huamanga es destinado a las agrupaciones institucionales. En tanto, los dos días siguientes se dedican a las comparsas más tradicionales. (Foto: Richard Hirano) / @richardhirano

El carnaval, entonces, no es una excepción en el calendario: es una puerta que se abre para conocer un destino que va más allá de su jolgorio. Entre talco, quenas, ponchos heredados y muñecos que cargan con culpas colectivas, Ayacucho canta su historia, esperando ser escuchado. //