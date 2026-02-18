Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
En febrero de 2026, Ayacucho volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir la calle en escenario y la memoria en fiesta. Entre el 3 y el 18 de febrero, con días centrales del 14 al 18, Huamanga —capital regional— se llenó de comparsas, coplas en quechua y castellano, trajes bordados y bandas que avanzaron por el centro histórico como una marea de color. El ingreso del Ño Carnavalón, los concursos tradicionales y la lectura de su testamento marcaron el pulso de una celebración reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, donde la sátira, la música y el baile funcionan como espejo de la identidad andina contemporánea.