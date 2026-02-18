En febrero de 2026, Ayacucho volvió a hacer lo que mejor sabe: convertir la calle en escenario y la memoria en fiesta. Entre el 3 y el 18 de febrero, con días centrales del 14 al 18, Huamanga —capital regional— se llenó de comparsas, coplas en quechua y castellano, trajes bordados y bandas que avanzaron por el centro histórico como una marea de color. El ingreso del Ño Carnavalón, los concursos tradicionales y la lectura de su testamento marcaron el pulso de una celebración reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación, donde la sátira, la música y el baile funcionan como espejo de la identidad andina contemporánea.

A menos de una hora por carretera, Huanta celebró el mismo carnaval con otro tempo. Allí la fiesta respira más barrio y más comunidad: las comparsas se sienten cercanas, los cantos conservan giros propios y la celebración se vive como herencia familiar antes que como espectáculo. Si en Huamanga el carnaval dialoga con la arquitectura colonial y convoca multitudes, en Huanta prevalece una energía más rural y festiva, donde la tradición se transmite de generación en generación. Dos ciudades, dos matices, una misma raíz cultural que cada febrero reafirma pertenencia y orgullo ayacuchano. //