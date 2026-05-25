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Avances en los vuelos de rutas largas

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Los vuelos de largas distancias están de actualidad. Ni bien concluyen unos vuelos, otros se proyectan y se inician. Hay el deseo de conocer y dominar todas las rutas aéreas. Es evidente que esto proporciona al mundo progresos incalculables porque, además de ser explorados los horizontes de todas las regiones del planeta, las condiciones de los aparatos se perfeccionan. Es muy posible que dentro de algunos años el vuelo mecánico será tan seguro como lo son hoy los viajes en un ferrocarril, en un automóvil o en un vapor.

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