Los pasajeros de una región cercana a Boston pronto podrán evitar una de las partes más estresantes de viajar: hacer largas filas en el aeropuerto antes de abordar. Un nuevo programa piloto permitirá que algunos viajeros completen el proceso de seguridad en una terminal remota antes de llegar al aeropuerto principal.

La iniciativa está dirigida principalmente a personas que viven en la región de MetroWest, ubicada al oeste de Boston y al este de Worcester. Los usuarios podrán registrarse, dejar su equipaje y pasar el control de seguridad antes de subir a un autobús especial que los llevará directamente a la zona segura del aeropuerto.

En un comunicado de prensa, la Autoridad Portuaria de Massachusetts (Massport) anunció que el programa funcionará en el Boston Logan International Airport y comenzará el 1 de junio. Durante esta primera etapa, solo podrán usarlo pasajeros de las aerolíneas Delta Air Lines y JetBlue Airways entre las 5:30 a.m. y las 4 p.m. El costo será de 9 dólares por trayecto, mientras que los niños podrán viajar gratis acompañados de adultos.

La terminal remota estará ubicada en Framingham, a unos 32 kilómetros del aeropuerto. Después de completar el proceso de seguridad de la TSA, los viajeros abordarán un autobús protegido que los dejará directamente dentro del área segura del aeropuerto, cerca de las puertas de embarque.

El programa piloto estará disponible inicialmente para viajeros de Delta y JetBlue que salgan desde la región de MetroWest. (Foto: EFE / EPA / SHAWN THEW)

“A quienes les gusta la aviación, los van a dejar del lado de la pista, así que estarán entre los aviones caminando”, explicó Daniel Blake, vicepresidente de experiencia aeroportuaria de JetBlue, a CBS News. “Va a ser una vista bastante genial”.

Las autoridades aeroportuarias aseguran que este sistema no solo busca facilitar el viaje de los pasajeros, sino también reducir el tráfico y la contaminación alrededor del aeropuerto.

Samantha Decker, directora adjunta de relaciones con medios de Massport, señaló que el servicio ayudará a que el proceso sea más rápido y eficiente tanto para viajeros de negocios como para familias.

Las reservas ya están disponibles en la página web de Massport y el sistema recomendará el mejor autobús según la hora del vuelo del pasajero. Cada unidad tendrá capacidad para 55 personas y saldrá aproximadamente cada hora desde las 4 a.m. hasta la 1 p.m. Además, la terminal contará con 400 espacios de estacionamiento, con una tarifa diaria de 7 dólares.

Después del control de seguridad, los pasajeros serán trasladados en autobuses especiales directamente a la zona segura del aeropuerto. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

El programa está siendo administrado con ayuda de The Landline Company y es considerado el primero de este tipo en Estados Unidos que conecta directamente una terminal remota con un aeropuerto.

El director ejecutivo de Massport, Rich Davey, aseguró: “Imaginen llegar al aeropuerto habiendo hecho ya el check-in y pasado seguridad, y luego ser dejados a solo unos pasos de su puerta de embarque”.

“Este es el tipo de proceso sin estrés que estamos trabajando para hacer realidad para todos”, agregó.

Las autoridades aseguran que el sistema ayudará a reducir congestión vehicular y hará los viajes más rápidos y cómodos. (Foto: EFE / José Luis Castillo)

Por su parte, Charlie Schewe, director de ventas de Delta Air Lines, afirmó: “Este programa innovador es exactamente el tipo de iniciativa de la que queremos formar parte: elevar la experiencia del viaje y llevar a las personas a su destino sin complicaciones”.

Mientras tanto, Blake le dijo a la revista People que JetBlue está entusiasmada de probar nuevas maneras de mejorar la experiencia de los pasajeros trabajando junto a las autoridades aeroportuarias.

Cómo funcionará el nuevo programa piloto que permitirá pasar el control de seguridad antes de llegar al aeropuerto

El nuevo programa piloto en el Aeropuerto Internacional Boston Logan permitirá a los viajeros evitar las largas filas realizando todo el control de seguridad en una terminal remota antes de llegar al aeropuerto principal.

El innovador servicio busca reducir el estrés de los pasajeros, así como disminuir el tráfico y la contaminación ambiental en las inmediaciones de la terminal aérea.

Así funcionará este nuevo sistema:

Ubicación y proceso: Los usuarios de la región de MetroWest acudirán a una terminal remota en Framingham (a 32 km del aeropuerto), donde harán el registro, dejarán su equipaje y pasarán el control de seguridad de la TSA.

Traslado directo: Tras el control, los pasajeros abordarán un autobús protegido que los llevará directo a la pista y a la zona segura del aeropuerto, a solo unos pasos de sus puertas de embarque.

Fechas y aerolíneas: El programa inicia el 1 de junio y en su primera etapa estará disponible de 5:30 a.m. a 4 p.m. únicamente para pasajeros de Delta Air Lines y JetBlue Airways.

Costos y logística: El trayecto en autobús cuesta 9 dólares (niños viajan gratis) y las unidades salen cada hora. Además, la terminal de Framingham ofrece 400 espacios de estacionamiento por 7 dólares al día.

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