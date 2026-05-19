1926: El vuelo polar del Norge

Desde Alaska llega la noticia de que el dirigible Norge, que voló sobre el Polo Norte, sufrió graves daños al anclar en Teller, según dicen aviadores norteamericanos. Algunos tripulantes del Norge declararon a los aviadores que el dirigible había perdido su camino cuando avistó el puerto de Clarence, cerca del cual está Teller. Los tripulantes se deslizaron por los cables para ayudar en el aterrizaje del dirigible. Un aeroplano llevó a Teller las películas del desmantelamiento del Norge en su camino para Nome, en donde serán entregadas al vapor de correo que las llevará a Estados Unidos.

Desde Alaska llega la noticia de que el dirigible Norge, que voló sobre el Polo Norte, sufrió graves daños al anclar en Teller, según dicen aviadores norteamericanos. Algunos tripulantes del Norge declararon a los aviadores que el dirigible había perdido su camino cuando avistó el puerto de Clarence, cerca del cual está Teller. Los tripulantes se deslizaron por los cables para ayudar en el aterrizaje del dirigible. Un aeroplano llevó a Teller las películas del desmantelamiento del Norge en su camino para Nome, en donde serán entregadas al vapor de correo que las llevará a Estados Unidos.