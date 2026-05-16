1926: Plebiscito de Tacna y Arica

Después de varios días de aparente tranquilidad, han comenzado de nuevo las agresiones contra los peruanos, con lo que la situación se ha tornado aguda desde anoche en que varias partidas de chilenos atacaron a nuestros compatriotas en las calles del Puerto de Arica. Los ataques se produjeron en diversos sitios y a distintas horas, como obedeciendo a una consigna. A consecuencia de ello, hay varios heridos, algunos de ellos graves, como el doctor Alejandro Rodríguez, funcionario electoral, quien fue asaltado cuando transitaba por la calle 2 de Mayo, acompañado de Alejandro Carrillo y Mario Bedoya.

Después de varios días de aparente tranquilidad, han comenzado de nuevo las agresiones contra los peruanos, con lo que la situación se ha tornado aguda desde anoche en que varias partidas de chilenos atacaron a nuestros compatriotas en las calles del Puerto de Arica. Los ataques se produjeron en diversos sitios y a distintas horas, como obedeciendo a una consigna. A consecuencia de ello, hay varios heridos, algunos de ellos graves, como el doctor Alejandro Rodríguez, funcionario electoral, quien fue asaltado cuando transitaba por la calle 2 de Mayo, acompañado de Alejandro Carrillo y Mario Bedoya.