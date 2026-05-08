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1926: La aviación alemana y el Tratado de Versalles

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Las negociaciones que han durado cuatro años para la modificación de las restricciones impuestas a la aviación alemana por el Tratado de Versalles terminaron hoy con la celebración de un acuerdo de Francia y Bélgica con Alemania. El acuerdo no elimina la prohibición de la aviación militar alemana, sino que alivia las limitaciones sobre los caballos de fuerza y las capacidades de ascenso de los aeroplanos. Los franceses dicen que el nuevo arreglo prohibirá los numerosos aeroplanos deportivos que, según creen, son subsidiados por el Gobierno Alemán.

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