1926: La aviación alemana y el Tratado de Versalles

Las negociaciones que han durado cuatro años para la modificación de las restricciones impuestas a la aviación alemana por el Tratado de Versalles terminaron hoy con la celebración de un acuerdo de Francia y Bélgica con Alemania. El acuerdo no elimina la prohibición de la aviación militar alemana, sino que alivia las limitaciones sobre los caballos de fuerza y las capacidades de ascenso de los aeroplanos. Los franceses dicen que el nuevo arreglo prohibirá los numerosos aeroplanos deportivos que, según creen, son subsidiados por el Gobierno Alemán.

Las negociaciones que han durado cuatro años para la modificación de las restricciones impuestas a la aviación alemana por el Tratado de Versalles terminaron hoy con la celebración de un acuerdo de Francia y Bélgica con Alemania. El acuerdo no elimina la prohibición de la aviación militar alemana, sino que alivia las limitaciones sobre los caballos de fuerza y las capacidades de ascenso de los aeroplanos. Los franceses dicen que el nuevo arreglo prohibirá los numerosos aeroplanos deportivos que, según creen, son subsidiados por el Gobierno Alemán.