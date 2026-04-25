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1926: Editorial de “The New York Times”

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Comentando en un editorial el “The New York Times” un artículo publicado en “Contemporary Review”, por W. A. Hirst, conocida autoridad en materia de asuntos sudamericanos, en el cual llama al Perú la “Atenas” y a Chile la “Esparta” de Sudamérica, dice que si la proposición hecha ahora por Bolivia, de que Tacna y Arica le sean transferidas por valiosas consideraciones, no es bien recibida por el Perú, es por la razón de que esas provincias han formado parte integrante del territorio del Perú y no del de Bolivia. Es punto de honor para el Perú recuperar la soberanía de esos territorios.

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