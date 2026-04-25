1926: Editorial de “The New York Times”

Comentando en un editorial el “The New York Times” un artículo publicado en “Contemporary Review”, por W. A. Hirst, conocida autoridad en materia de asuntos sudamericanos, en el cual llama al Perú la “Atenas” y a Chile la “Esparta” de Sudamérica, dice que si la proposición hecha ahora por Bolivia, de que Tacna y Arica le sean transferidas por valiosas consideraciones, no es bien recibida por el Perú, es por la razón de que esas provincias han formado parte integrante del territorio del Perú y no del de Bolivia. Es punto de honor para el Perú recuperar la soberanía de esos territorios.

Comentando en un editorial el “The New York Times” un artículo publicado en “Contemporary Review”, por W. A. Hirst, conocida autoridad en materia de asuntos sudamericanos, en el cual llama al Perú la “Atenas” y a Chile la “Esparta” de Sudamérica, dice que si la proposición hecha ahora por Bolivia, de que Tacna y Arica le sean transferidas por valiosas consideraciones, no es bien recibida por el Perú, es por la razón de que esas provincias han formado parte integrante del territorio del Perú y no del de Bolivia. Es punto de honor para el Perú recuperar la soberanía de esos territorios.