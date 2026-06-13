1926: Un gran escándalo en Alemania

Un caso que agita las pasiones del pueblo alemán, y que ha degenerado en escándalo, es el del reputado catedrático Lessing, autor de obras científicas. En las elecciones presidenciales escribió artículos contra el mariscal Hindenburg. Esto propició manifestaciones con choques de estudiantes nacionalistas y antisemitas. Algunos fueron expulsados de la escuela técnica por orden del ministro de Instrucción, lo que llevó a más protestas que piden la dimisión del ministro Becker, quien dijo que procederá con toda energía contra los estudiantes porque semejante terror no puede tolerarse en el Estado.