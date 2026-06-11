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1926: El plebiscito de Tacna y Arica

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    Como resultado de la resolución del presidente de la comisión plebiscitaria, declarando que es imposible la realización del plebiscito en Tacna y Arica, el asunto volverá al presidente Coolidge, como árbitro de la disputa. Aunque tácitamente se admite la veracidad de la noticia, los funcionarios del Departamento de Estado se han rehusado a hacer comentario alguno al respecto. El proceso plebiscitario ha concluido. Chile no podrá hacerlo avanzar más. Para ello necesitaría la complicidad delictuosa de Estados Unidos, y el pueblo estadounidense rechaza representar ese execrable papel. Este es el significado de la actitud de Lassiter y de su moción.

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