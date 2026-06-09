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La moción Lassiter de 1926 y el plebiscito de Tacna y Arica

“La aprobación de la moción significó la demostración palpable de que un plebiscito ‘libre y justo’ para determinar el destino final de Tacna y Arica resultaba inviable por culpa del Gobierno Chileno”.

    Hubert Wieland Conroy
    Por

    Historiador

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    "El Perú está en deuda con Lassiter" .Ilustración: Giovanni Tazza
    "El Perú está en deuda con Lassiter" .Ilustración: Giovanni Tazza
    / Giovanni Tazza

    Un lunes 14 de junio de 1926, hace un siglo, el Perú obtuvo una victoria diplomática en los hechos sobre la procedencia del plebiscito pactado en el Tratado de Ancón para decidir si Tacna y Arica regresaban al Perú o quedaban en Chile. Ese día, la Comisión Plebiscitaria aprobó una moción presentada por su presidente, el general estadounidense William Lassiter, declarando que “la creación y mantenimiento de condiciones apropiadas y necesarias para la celebración de un plebiscito libre y justo, tal como lo requiere el tratado y el fallo arbitral, constituía una obligación de Chile” y que “esta obligación no ha sido cumplida”. Concluyó que “la celebración de un plebiscito libre y justo, tal como requiere el fallo arbitral, resulta impracticable”. El plebiscito había muerto.

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