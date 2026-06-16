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1926: el plebiscito de Tacna y Arica

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    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Estados Unidos ahora conoce a Chile. El discurso del general Lassiter dio cuenta de las razones por las que no es posible conservar la esperanza de cumplir con el laudo. Por ello, no podemos presumir, cualquiera que sea la solución que se intente ahora para el conflicto, que se deje en abandono a nuestros compatriotas, expuestos a la ferocidad de un enemigo cruel y sanguinario. La responsabilidad de Estados Unidos sería grande si, tras haber patrocinado un arbitraje que no se cristaliza, por culpa de Chile, se retirara de Arica y Tacna, dejándolo en tranquila posesión de esas tierras que usurpa.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.