Horóscopo de HOY, domingo 26 de julio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: las discusiones o malentendidos terminarán porque sentirá que la relación es un tesoro. Salud: hará bien en descansar más. Sorpresa: logro no reconocido.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: para los que están sin pareja, se avecina romance y las parejas lograrán reconciliarse. Salud: su bienestar aumentará. Sorpresa: algo no será dicho.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: con menos vida social, la pareja recuperará los momentos románticos que están faltando. Salud: un estudio traerá alivio. Sorpresa: un plazo se cumplirá.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Amor: alguien querrá tener algo más que una amistad pero no experimentará entusiasmo. Salud: habrá menos malestar. Sorpresa: un trato se romperá.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: un malentendido quedará aclarado pero dejará un sabor agridulce; querrá que todo se exprese. Salud: disfrutará de gran bienestar. Sorpresa: motivo para entusiasmarse.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: en encuentro con amigos le presentarán a alguien que querrá conocer más a fondo. Salud: una dieta sana será necesaria. Sorpresa: un gesto sutil cambiará las cosas.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: una expareja pretenderá tener una influencia sobre su vida pero no lo logrará. Salud: algún dolor de espalda sanará. Sorpresa: se avecinan mejoras.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: los que están solos descubrirán su potencial para tener un encuentro romántico. Salud: el gimnasio será su aliado. Sorpresa: una mentira será revelada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: cierta gente trabará actividades de la pareja, pero la armonía permanecerá. Salud: una vieja dolencia se aliviará. Sorpresa: una ayuda llegará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la reconciliación llegará con dificultades pero con madurez la logrará. Salud: un control será buena idea. Sorpresa: cambio drástico.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: será mala idea no intervenir, los cambios se producirán y mejor será estar preparado. Salud: llega la hora de un chequeo. Sorpresa: viaje soñado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: el encuentro deseado ocurrirá en el momento menos imaginado y el romance será real. Salud: su bienestar crecerá día a día. Sorpresa: la armonía creará ternura.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DINÁMICA, DE CUERPO Y MENTE. SE DESTACA CONDUCIENDO A SU ENTORNO.