1926: El proceso por la muerte de Elmore

Una nueva faz empieza a caracterizar el sensacional proceso que se sigue a José Santos Chocano por delito contra la vida de Edwin Elmore. Terminado el amplio debate respecto del informe médico-legal, y de sus conclusiones, el profesor Leónidas Avendaño, se pasará al examen de la cuestión surgida alrededor de las ropas que vistiera el extinto la tarde en que fuera herido. El interés, cada día, creciente con que el público asiste al desarrollo del proceso, sigue manifestándose en la concurrencia a las sesiones del Tribunal Correccional que ve el asunto. En la audiencia de ayer, se llevó a cabo la reconstrucción de la escena del suceso delictuoso.

Una nueva faz empieza a caracterizar el sensacional proceso que se sigue a José Santos Chocano por delito contra la vida de Edwin Elmore. Terminado el amplio debate respecto del informe médico-legal, y de sus conclusiones, el profesor Leónidas Avendaño, se pasará al examen de la cuestión surgida alrededor de las ropas que vistiera el extinto la tarde en que fuera herido. El interés, cada día, creciente con que el público asiste al desarrollo del proceso, sigue manifestándose en la concurrencia a las sesiones del Tribunal Correccional que ve el asunto. En la audiencia de ayer, se llevó a cabo la reconstrucción de la escena del suceso delictuoso.