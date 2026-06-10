El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

1926: La audiencia a José Santos Chocano

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    De acuerdo con la citación respectiva, en la tarde de ayer continuó la vista, con audiencia pública, del proceso que se sigue a José Santos Chocano por el delito de homicidio contra Edwin Elmore Letts. Las circunstancias especiales en que se originó el hecho desgraciado, que tuviera por escenario el hall de esta imprenta, y la polémica periodística suscita en razón de ser tanto el autor como la víctima personas vastamente vinculadas en los círculos intelectuales y sociales de esta capital han servido, sin duda, para interesar en grado máximo a la opinión pública, y para dar carácter singular a las audiencias en que se ventila el proceso.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.