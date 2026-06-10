1926: La audiencia a José Santos Chocano

De acuerdo con la citación respectiva, en la tarde de ayer continuó la vista, con audiencia pública, del proceso que se sigue a José Santos Chocano por el delito de homicidio contra Edwin Elmore Letts. Las circunstancias especiales en que se originó el hecho desgraciado, que tuviera por escenario el hall de esta imprenta, y la polémica periodística suscita en razón de ser tanto el autor como la víctima personas vastamente vinculadas en los círculos intelectuales y sociales de esta capital han servido, sin duda, para interesar en grado máximo a la opinión pública, y para dar carácter singular a las audiencias en que se ventila el proceso.

De acuerdo con la citación respectiva, en la tarde de ayer continuó la vista, con audiencia pública, del proceso que se sigue a José Santos Chocano por el delito de homicidio contra Edwin Elmore Letts. Las circunstancias especiales en que se originó el hecho desgraciado, que tuviera por escenario el hall de esta imprenta, y la polémica periodística suscita en razón de ser tanto el autor como la víctima personas vastamente vinculadas en los círculos intelectuales y sociales de esta capital han servido, sin duda, para interesar en grado máximo a la opinión pública, y para dar carácter singular a las audiencias en que se ventila el proceso.