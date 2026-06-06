1926: “El fantasma de la ópera”

En la sala del Teatro Forero se ofreció ayer a los periodistas una exhibición privada de la adaptación de la famosa y difundida novela de Gastón Leroux, “El fantasma de la ópera”, realizada por Universal y próxima a estrenarse en Lima. Si el cinematógrafo cada día alcanza mayor progreso, no cabe duda de que esta adaptación de la obra que nos ocupa constituye todo un acierto artístico, tanto por el arte y lujo de su presentación como por la interpretación encomendada a artistas del prestigio. Por Io demás, la presentación es de un lujo extraordinario y notable.

En la sala del Teatro Forero se ofreció ayer a los periodistas una exhibición privada de la adaptación de la famosa y difundida novela de Gastón Leroux, “El fantasma de la ópera”, realizada por Universal y próxima a estrenarse en Lima. Si el cinematógrafo cada día alcanza mayor progreso, no cabe duda de que esta adaptación de la obra que nos ocupa constituye todo un acierto artístico, tanto por el arte y lujo de su presentación como por la interpretación encomendada a artistas del prestigio. Por Io demás, la presentación es de un lujo extraordinario y notable.