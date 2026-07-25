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Divulgar ciencia a tiempo

“Invertir en ciencia desde la niñez no es un gasto educativo; es una decisión de desarrollo”.

    Fabricio Chimoy
    Por

    Estudiante de Biología en la UPCH

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    La comisión de CIT del Congreso busca colocar las bases sobre las que se construya un nuevo y mejor sistema de ciencias para el país. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    La comisión de CIT del Congreso busca colocar las bases sobre las que se construya un nuevo y mejor sistema de ciencias para el país. (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    Vivimos en estos tiempos una paradoja evidente: nunca tuvimos tanto acceso al conocimiento y, sin embargo, cada vez preguntamos menos. La tecnología y la inteligencia artificial nos dan respuestas inmediatas, pero también nos ahorran el ejercicio de observar, dudar y cuestionar. Esta lógica atraviesa a toda la sociedad, pero su impacto es más crítico en los niños, justo cuando la curiosidad debería estar en su punto más alto.

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