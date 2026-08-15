El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Un país regulado para innovar

“Necesitamos una regulación capaz de garantizar transparencia y generar confianza sin convertir cada proyecto en una carrera de obstáculos”.

    Fabricio Lazo
    Por

    Estudiante de Derecho en la PUCP

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar
    Ilustración: Víctor Aguilar

    En apenas unos años, el número de fintechs creció en 20,9% según cifras recogidas por el BCR. Este crecimiento sugiere que nuestra relación con el dinero está cambiando. Hoy podemos transferir, pagar, invertir o buscar financiamiento desde una pantalla. Billeteras digitales, créditos en línea, factoring digital y crowdfunding han reducido distancias y tiempos que durante años parecieron inevitables. Sin embargo, digitalizar las finanzas es solo una parte de la ecuación. ¿Puede la transformación digital del Estado acompañar la velocidad con la que está cambiando la economía?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.