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La fuerza invisible detrás de cada respiro

“En un sistema de salud que suele operar al límite de su capacidad, nuestra intervención temprana agiliza altas médicas y devuelve autonomía real al paciente”.

    José Luis Natividad
    Por

    Estudiante de Terapia Física y Rehabilitación de la UPCH

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    A los siete meses de gestación, mi primera experiencia en este mundo no fue un llanto fuerte, sino una batalla por el aire. Nací prematuro y con un cuadro de neumonía. Mi primer respiro fue un esfuerzo clínico urgente que requirió intervención inmediata. Hoy me formo en las aulas para ser yo quien brinde esa misma ayuda vital a otros.

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