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Hablemos de política

“Nos cuesta mirar el lado humano de quienes están en la vida pública. Más allá de las diferencias políticas, considero que Keiko Fujimori ha demostrado fortaleza”.

    Valentina Arbaiza Peñaranda
    Por

    Estudiante de Psicología en la Universidad de Lima

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Nos da miedo hablar de política. Preferimos discutir lo superficial. Podemos pasar horas hablando de fútbol, de farándula o de cualquier tema que no incomode, pero cuando alguien menciona una elección, un candidato o el rumbo del país, el ambiente cambia.

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