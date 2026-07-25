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¿Cómo destrabar el sector Salud en 100 días?

“El Estado y todos los actores del ecosistema deben alinearse con un solo objetivo: garantizar un acceso equitativo, oportuno y sostenible para millones de peruanos”.

    Ángela Flores
    Por

    Directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe)

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    / Giovanni Tazza

    El inicio de una nueva gestión gubernamental vuelve a colocar sobre la mesa las prioridades estructurales del país. La atención pública se concentrará de forma natural en señales de estabilidad económica y seguridad. Sin embargo, existe una urgencia que impacta directamente en la productividad nacional y el capital humano, la misma que no admite más prórrogas: la salud. Los primeros 100 días de un gobierno no son solo un periodo de instalación política; representan una ventana crítica para hacer realidad las propuestas presentadas durante la campaña electoral.

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