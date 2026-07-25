Gianluca Lapadula no necesitó muchos partidos para convertir su primer gol con Universitario. El ‘Bambino’ fue decisivo frente al arco al marcar el 2-1 a los 90+4′ en la victoria sobre Cusco FC, asegurando los tres puntos en el Torneo Clausura. Y para seguir con los festejos, el delantero crema lanzó una publicación en redes sociales que despierta la ilusión de los hinchas merengues.

El atacante de Universitario utilizó sus redes sociales para compartir el video de su primer gol con los cremas. Allí, se ve cómo ‘Lapagol’ controla la pelota, se perfila hacia su derecha y saca el remate cruzado para desatar las celebraciones en el Monumental.

No obstante, lo que más llamó la atención fue la canción en el video. Se trata del tema “La mejor hinchada”, cuya letra identifica al pueblo crema con su club. "De pequeño me enseñaron a quererte,con el tiempo me enfermé de tus colores...“, se puede escucgar en la publicación.

Los comentarios no tardaron en llegar. Aldo Corzo resaltó lo hecho por Lapadula; mientras que el músico Jaze, hincha de Universitario, también destacó el gol del ‘Bambino’. De igual manera, cientos de comentarios elogiaron lo hecho por el delantero.

Con su gol, Lapadula empieza a demostrar que puede ser un jugador clave en Universitario y ganarse un lugar en el equipo. El ‘Bambino’ espera continuar por ese camino y conseguir el principal objetivo de la institución: lograr el tetracampeonato.

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