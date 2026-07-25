“De pequeño me enseñaron a quererte”: El festejo de Lapadula en redes tras su gol con Universitario. (Foto: GEC)
“De pequeño me enseñaron a quererte”: El festejo de Lapadula en redes tras su gol con Universitario. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Gianluca Lapadula no necesitó muchos partidos para convertir su primer gol con Universitario. El ‘Bambino’ fue decisivo frente al arco al marcar el 2-1 a los 90+4′ en la victoria sobre Cusco FC, asegurando los tres puntos en el Torneo Clausura. Y para seguir con los festejos, el delantero crema lanzó una publicación en redes sociales que despierta la ilusión de los hinchas merengues.

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