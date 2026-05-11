1926: Los abogados que no podrán ejercer en Italia

Un cable de Roma informa que los abogados y apoderados judiciales antifascistas no podrán practicar su profesión de conformidad con un decreto que entra en vigor hoy en Italia. Los abogados que hayan mantenido actividades públicas en contradicción con los intereses nacionales no serán admitidos en el Colegio de Abogados, y los que actuando así formen parte de él serán expulsados. El nuevo juramento que deberán prestar dice: “Prometo cumplir todos mis deberes profesionales con lealtad, honradez y diligencia en pro de los altos fines de la justicia y de los elevados intereses de la nación”.

Un cable de Roma informa que los abogados y apoderados judiciales antifascistas no podrán practicar su profesión de conformidad con un decreto que entra en vigor hoy en Italia. Los abogados que hayan mantenido actividades públicas en contradicción con los intereses nacionales no serán admitidos en el Colegio de Abogados, y los que actuando así formen parte de él serán expulsados. El nuevo juramento que deberán prestar dice: “Prometo cumplir todos mis deberes profesionales con lealtad, honradez y diligencia en pro de los altos fines de la justicia y de los elevados intereses de la nación”.