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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: Los abogados que no podrán ejercer en Italia

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Un cable de Roma informa que los abogados y apoderados judiciales antifascistas no podrán practicar su profesión de conformidad con un decreto que entra en vigor hoy en Italia. Los abogados que hayan mantenido actividades públicas en contradicción con los intereses nacionales no serán admitidos en el Colegio de Abogados, y los que actuando así formen parte de él serán expulsados. El nuevo juramento que deberán prestar dice: “Prometo cumplir todos mis deberes profesionales con lealtad, honradez y diligencia en pro de los altos fines de la justicia y de los elevados intereses de la nación”.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.