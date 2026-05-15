1926: El vuelo al Polo Norte

Mucho interés ha despertado la suerte que haya cabido al célebre explorador polar Amundsen, y al dirigible Norge, pues en todo el día no se ha recibido la menor noticia de la nave. A medida que ha transcurrido el tiempo, la ansiedad ha crecido de forma palpable. Todas las estaciones radiotelegráficas de Alaska, como también las más poderosas de Estados Unidos, han estado tratando de comunicarse con el Norge sin éxito. Algunos se inclinan a creer que el dirigible se ha visto obligado a aterrizar, y otros opinan que quizás está haciendo una exploración por encima del Ártico.

Mucho interés ha despertado la suerte que haya cabido al célebre explorador polar Amundsen, y al dirigible Norge, pues en todo el día no se ha recibido la menor noticia de la nave. A medida que ha transcurrido el tiempo, la ansiedad ha crecido de forma palpable. Todas las estaciones radiotelegráficas de Alaska, como también las más poderosas de Estados Unidos, han estado tratando de comunicarse con el Norge sin éxito. Algunos se inclinan a creer que el dirigible se ha visto obligado a aterrizar, y otros opinan que quizás está haciendo una exploración por encima del Ártico.