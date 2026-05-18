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Entre temores

“¿Están haciendo algo para reducir los temores? No. Ninguno quiere una ‘hoja de ruta’. Y su falta de interés muestra que ambos carecen de voluntad para hablarle al país en su conjunto".

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    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)
    Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Fotos: GEC)

    Quienes en la primera vuelta votaron por un postulante a la presidencia que resultó perdedor u optaron por el voto blanco o nulo tendrán que decidirse en la segunda por la candidatura que consideren “menos mala”. En este balance –al margen de la posibilidad de anular el voto o dejarlo sin marcar–, un ingrediente importante es cuál de los dos, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, le genera menos temores a cada quien.

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