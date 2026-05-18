El organismo encargado de la identificación de los ciudadanos en el país ofrece diversas alternativas para que la población pueda obtener su documento nacional de identidad, un requisito fundamental para realizar trámites oficiales y ejercer distintos derechos. En ese marco, la entidad ha implementado herramientas digitales que facilitan la consulta del estado de los procedimientos vinculados al DNI, ya sea en su versión tradicional, electrónica o en el caso de menores de edad. En la actualidad, RENIEC dispone de una plataforma en línea que permite verificar el avance del trámite del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNIe) en cualquier momento. Este servicio está habilitado tanto para adultos como para menores, y puede ser utilizado incluso hasta un mes después de haber recibido el documento físico. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre esta gestión.

¿Tu DNI está listo para recoger? Descúbrelo AQUÍ en segundos

El sistema te mostrará los diferentes estados en el que se encuentra tu trámite:

Iniciado : Trámite ingresado

: Trámite ingresado En proceso : Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6

: Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6 En agencia : Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC

: Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC Entregado : Ya recogiste tu DNI

: Ya recogiste tu DNI Observado/Anulado: Cuando el trámite ha sido observado, te invitamos a contactarnos a través de nuestra asistente virtual por WhatsApp: al número 990182569. También, puedes comunicarte al teléfono (01) 315-2700 o al (01) 315-4000, anexo 1900.

Cuáles son los requisitos

Conocer el número de DNI o número de solicitud.

¿Qué debes saber antes de iniciar?

Al ingresar a la plataforma deberás elegir si deseas obtener la información colocando el número del DNI o número de solicitud.

Coloca el número que corresponde y haz clic en Consultar.

¿Por qué es importante tener un DNI electrónico?

El DNIe no solo sirve como documento de identidad, sino que también permite acceder a servicios digitales y firmar documentos con validez legal. Entre sus beneficios más relevantes se encuentran:

Facilitar trámites en línea y reducir desplazamientos innecesarios.

Reforzar la seguridad en la verificación de identidad y prevenir suplantaciones.

Agilizar gestiones ante entidades públicas y privadas.

Promover la inclusión digital y el acceso a servicios del Estado.

Reducir los costos y el uso de papel en los procedimientos presenciales.