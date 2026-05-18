1926: Bomba en Buenos Aires

Como consecuencia del ataque con una bomba a la embajada de los Estados Unidos, la policía secreta allanó hoy el lugar de reunión del comité de agitación pro Sacco y Vanzetti, mientras que otros locales que los extremistas suelen frecuentar notoriamente fueron colocados bajo observación. Se ha arrestado a varias personas, entre ellas a Francisco Peluzzo y a José Fabeiro, quienes, según se dice, son miembros del indicado comité y señalados como agitadores. El embajador de Estados Unidos notificó este hecho a su gobierno.

Como consecuencia del ataque con una bomba a la embajada de los Estados Unidos, la policía secreta allanó hoy el lugar de reunión del comité de agitación pro Sacco y Vanzetti, mientras que otros locales que los extremistas suelen frecuentar notoriamente fueron colocados bajo observación. Se ha arrestado a varias personas, entre ellas a Francisco Peluzzo y a José Fabeiro, quienes, según se dice, son miembros del indicado comité y señalados como agitadores. El embajador de Estados Unidos notificó este hecho a su gobierno.