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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

1926: La falta de pavimento en Lima

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Victor Aguilar Rúa
    Ilustración: Victor Aguilar Rúa

    Hemos publicado ayer las notas cambiadas entre la Municipalidad del Rímac y las Empresas Eléctricas relativas a la pavimentación de la calle Trujillo que ese concejo tiene resuelto hacer y a la que aquella compañía debe contribuir de conformidad con su contrato. El asunto ofrece vivo interés público porque se refiere a uno de los problemas de mayor importancia para los vecinos y que no permite más aplazamiento. No es posible que por ninguna consideración se condene a la ciudad a seguir en materia de pavimento en la deplorable situación en la que hoy se encuentra.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.