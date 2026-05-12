1926: La falta de pavimento en Lima

Hemos publicado ayer las notas cambiadas entre la Municipalidad del Rímac y las Empresas Eléctricas relativas a la pavimentación de la calle Trujillo que ese concejo tiene resuelto hacer y a la que aquella compañía debe contribuir de conformidad con su contrato. El asunto ofrece vivo interés público porque se refiere a uno de los problemas de mayor importancia para los vecinos y que no permite más aplazamiento. No es posible que por ninguna consideración se condene a la ciudad a seguir en materia de pavimento en la deplorable situación en la que hoy se encuentra.

Hemos publicado ayer las notas cambiadas entre la Municipalidad del Rímac y las Empresas Eléctricas relativas a la pavimentación de la calle Trujillo que ese concejo tiene resuelto hacer y a la que aquella compañía debe contribuir de conformidad con su contrato. El asunto ofrece vivo interés público porque se refiere a uno de los problemas de mayor importancia para los vecinos y que no permite más aplazamiento. No es posible que por ninguna consideración se condene a la ciudad a seguir en materia de pavimento en la deplorable situación en la que hoy se encuentra.