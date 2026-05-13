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1926: Los vuelos al Polo Norte

¿Qué se comentaba en el Diario El Comercio un día como hoy hace 100 años?

    Hace 100 años
    Por

    H.L.M.

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    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).

    El secretario de la Marina de Estados Unidos, Curtis D. Wilbur, ha radiotelegrafiado a Roald Amundsen: “La escuadra norteamericana os felicita por vuestro excelente vuelo sobre el Polo Norte y os desea éxito completo”. Todas las estaciones de radio de Alaska han recibido la orden de ayudar al dirigible Norge. A pedido del ministro de Noruega, los buques de la escuadra norteamericana están listos para ayudar al dirigible Norge en su aterrizaje. Se sabe que esa nave, al pasar por el Polo Norte, dejó caer banderas de Italia, Noruega y Estados Unidos.

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