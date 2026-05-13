1926: Los vuelos al Polo Norte

El secretario de la Marina de Estados Unidos, Curtis D. Wilbur, ha radiotelegrafiado a Roald Amundsen: “La escuadra norteamericana os felicita por vuestro excelente vuelo sobre el Polo Norte y os desea éxito completo”. Todas las estaciones de radio de Alaska han recibido la orden de ayudar al dirigible Norge. A pedido del ministro de Noruega, los buques de la escuadra norteamericana están listos para ayudar al dirigible Norge en su aterrizaje. Se sabe que esa nave, al pasar por el Polo Norte, dejó caer banderas de Italia, Noruega y Estados Unidos.

El secretario de la Marina de Estados Unidos, Curtis D. Wilbur, ha radiotelegrafiado a Roald Amundsen: “La escuadra norteamericana os felicita por vuestro excelente vuelo sobre el Polo Norte y os desea éxito completo”. Todas las estaciones de radio de Alaska han recibido la orden de ayudar al dirigible Norge. A pedido del ministro de Noruega, los buques de la escuadra norteamericana están listos para ayudar al dirigible Norge en su aterrizaje. Se sabe que esa nave, al pasar por el Polo Norte, dejó caer banderas de Italia, Noruega y Estados Unidos.