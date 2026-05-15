Toda persona que reside en Illinois tiene la posibilidad de acceder a estos alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Toda persona que reside en Illinois tiene la posibilidad de acceder a estos alimentos gratis. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini / Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos)
Marcelo López Chavez
Marcelo López Chavez

¿Resides en alguna comunidad de ? Entonces, podrás aprovechar la nueva entrega de que ofrecen distintas despensas. Se trata de un acto de solidaridad iniciada por distintas organizaciones hacia aquellas familias que están pasando por un momento económico complicado. Si pretendes descubrir en qué puntos se realizará la distribución y cuáles son los horarios disponibles, esta nota te brindará las respuestas necesarias.

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Este beneficio no solo está destinado para aquellos habitantes en condición vulnerable; cualquier ciudadano puede recibir estos productos nutritivos. Para ello, se debe evidenciar que se reside en alguna localidad del mencionado estado.

Como parte de cada semana, el y se encargarán de la distribución de estos alimentos a distintas despensas que se ubiquen dentro de la jurisdicción señalada. Eso sí, se recomienda asistir antes de la hora pactada, pues podría existir colas.

Las familias de Illinois podrán recibir alimentos nutritivos y otros artículos importantes en el día a día. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Las familias de Illinois podrán recibir alimentos nutritivos y otros artículos importantes en el día a día. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 15 al 17 de mayo

Viernes 15 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
St. Vincent Depaul Pekin706 Court St., Pekin, IL 615548:30 a 11 a.m.
Multicultural Food Pantry of Peoria2610 W Nebraska Ave., West Peoria, IL 616046:30 a 7:30 p.m.
Salvation Army Citadel2903 W Nebraska, Peoria, IL 616049 a.m. a 12 p.m.
Redeemer Lutheran6801 N Allen Road, Peoria, IL 616149 a 11 a.m.

Sábado 16 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
DACC Food Pantry2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 618329 a.m. a 3 p.m.
Community Harvest1901 S Fourth Ave, Morton, IL 6155010 a.m. a 12 p.m.
Neighborhood Ministries3201 NE Madison, Peoria, IL 6160311 a.m. a 1 p.m.
Open Arms Food Pantry1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 615489 a.m. a 12 p.m.
First United Methodist116 Perry, Peoria, IL 6160311:30 a.m. a 1 p.m.
Es necesario prestar atención a los horarios de entrega para que puedas recibir estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Es necesario prestar atención a los horarios de entrega para que puedas recibir estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Domingo 17 de mayo

DESPENSALUGAR DE ENTREGAHORARIO
Cambridge Food Pantry123 W Exchange St., Cambridge, IL 612383 a 5 p.m.
Friends of Champaign County201 W Kenyon Road, Champaign, IL 618201 a 3 p.m.
Daily Bread Soup Kitchen116 N First Street, Champaign, IL 6182010:30 a.m. a 12:30 p.m.
Living Hope SDA Food Pantry25124 S Fryer St., Channahon, IL 6041012 a 2 p.m.
Galesburg Rescue Mission Food Pantry547 N Farnham St., Galesburg, IL 614017 a.m. a 6:30 p.m.

¿No ubicaste una despensa cerca de tu hogar? Puedes ingresar al siguiente ; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu domicilio, el sitio web te arrojará los distintos puntos de entrega cercanos a ti; además de los números telefónicos para que los contactes.

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SOBRE EL AUTOR

Estudió Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Dos años de experiencia en medios digitales. Actualmente, se desempeña como Redactor Real Time de Mag.

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