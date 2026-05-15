¿Resides en alguna comunidad de Illinois ? Entonces, podrás aprovechar la nueva entrega de alimentos gratis que ofrecen distintas despensas. Se trata de un acto de solidaridad iniciada por distintas organizaciones hacia aquellas familias que están pasando por un momento económico complicado. Si pretendes descubrir en qué puntos se realizará la distribución y cuáles son los horarios disponibles, esta nota te brindará las respuestas necesarias.

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Este beneficio no solo está destinado para aquellos habitantes en condición vulnerable; cualquier ciudadano puede recibir estos productos nutritivos. Para ello, se debe evidenciar que se reside en alguna localidad del mencionado estado.

Como parte de cada semana, el Banco de Comida de Chicago y River Bend Food Bank se encargarán de la distribución de estos alimentos a distintas despensas que se ubiquen dentro de la jurisdicción señalada. Eso sí, se recomienda asistir antes de la hora pactada, pues podría existir colas.

Las familias de Illinois podrán recibir alimentos nutritivos y otros artículos importantes en el día a día. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 15 al 17 de mayo

Viernes 15 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. St. Vincent Depaul Pekin 706 Court St., Pekin, IL 61554 8:30 a 11 a.m. Multicultural Food Pantry of Peoria 2610 W Nebraska Ave., West Peoria, IL 61604 6:30 a 7:30 p.m. Salvation Army Citadel 2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604 9 a.m. a 12 p.m. Redeemer Lutheran 6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614 9 a 11 a.m.

Sábado 16 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO DACC Food Pantry 2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832 9 a.m. a 3 p.m. Community Harvest 1901 S Fourth Ave, Morton, IL 61550 10 a.m. a 12 p.m. Neighborhood Ministries 3201 NE Madison, Peoria, IL 61603 11 a.m. a 1 p.m. Open Arms Food Pantry 1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548 9 a.m. a 12 p.m. First United Methodist 116 Perry, Peoria, IL 61603 11:30 a.m. a 1 p.m.

Es necesario prestar atención a los horarios de entrega para que puedas recibir estos alimentos gratis. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Domingo 17 de mayo

DESPENSA LUGAR DE ENTREGA HORARIO Cambridge Food Pantry 123 W Exchange St., Cambridge, IL 61238 3 a 5 p.m. Friends of Champaign County 201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820 1 a 3 p.m. Daily Bread Soup Kitchen 116 N First Street, Champaign, IL 61820 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Living Hope SDA Food Pantry 25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410 12 a 2 p.m. Galesburg Rescue Mission Food Pantry 547 N Farnham St., Galesburg, IL 61401 7 a.m. a 6:30 p.m.

¿No ubicaste una despensa cerca de tu hogar? Puedes ingresar al siguiente ENLACE ; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu domicilio, el sitio web te arrojará los distintos puntos de entrega cercanos a ti; además de los números telefónicos para que los contactes.

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