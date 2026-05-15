¿Resides en alguna comunidad de Illinois? Entonces, podrás aprovechar la nueva entrega de alimentos gratis que ofrecen distintas despensas. Se trata de un acto de solidaridad iniciada por distintas organizaciones hacia aquellas familias que están pasando por un momento económico complicado. Si pretendes descubrir en qué puntos se realizará la distribución y cuáles son los horarios disponibles, esta nota te brindará las respuestas necesarias.
Este beneficio no solo está destinado para aquellos habitantes en condición vulnerable; cualquier ciudadano puede recibir estos productos nutritivos. Para ello, se debe evidenciar que se reside en alguna localidad del mencionado estado.
Como parte de cada semana, el Banco de Comida de Chicago y River Bend Food Bank se encargarán de la distribución de estos alimentos a distintas despensas que se ubiquen dentro de la jurisdicción señalada. Eso sí, se recomienda asistir antes de la hora pactada, pues podría existir colas.
Horarios y puntos de entrega de alimentos gratis en Illinois del 15 al 17 de mayo
Viernes 15 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|St. Vincent Depaul Pekin
|706 Court St., Pekin, IL 61554
|8:30 a 11 a.m.
|Multicultural Food Pantry of Peoria
|2610 W Nebraska Ave., West Peoria, IL 61604
|6:30 a 7:30 p.m.
|Salvation Army Citadel
|2903 W Nebraska, Peoria, IL 61604
|9 a.m. a 12 p.m.
|Redeemer Lutheran
|6801 N Allen Road, Peoria, IL 61614
|9 a 11 a.m.
Sábado 16 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|DACC Food Pantry
|2000 East Main Street Lincoln Hall 224, Danville, IL 61832
|9 a.m. a 3 p.m.
|Community Harvest
|1901 S Fourth Ave, Morton, IL 61550
|10 a.m. a 12 p.m.
|Neighborhood Ministries
|3201 NE Madison, Peoria, IL 61603
|11 a.m. a 1 p.m.
|Open Arms Food Pantry
|1200 West Mount Vernon Road, Metamora, IL 61548
|9 a.m. a 12 p.m.
|First United Methodist
|116 Perry, Peoria, IL 61603
|11:30 a.m. a 1 p.m.
Domingo 17 de mayo
|DESPENSA
|LUGAR DE ENTREGA
|HORARIO
|Cambridge Food Pantry
|123 W Exchange St., Cambridge, IL 61238
|3 a 5 p.m.
|Friends of Champaign County
|201 W Kenyon Road, Champaign, IL 61820
|1 a 3 p.m.
|Daily Bread Soup Kitchen
|116 N First Street, Champaign, IL 61820
|10:30 a.m. a 12:30 p.m.
|Living Hope SDA Food Pantry
|25124 S Fryer St., Channahon, IL 60410
|12 a 2 p.m.
|Galesburg Rescue Mission Food Pantry
|547 N Farnham St., Galesburg, IL 61401
|7 a.m. a 6:30 p.m.
¿No ubicaste una despensa cerca de tu hogar? Puedes ingresar al siguiente ENLACE; tan solo colocando tu código postal o la dirección de tu domicilio, el sitio web te arrojará los distintos puntos de entrega cercanos a ti; además de los números telefónicos para que los contactes.
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